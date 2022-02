Durante la diretta del Grande Fratello Vip 6 Alfonso Signorini ha affrontato la lite tra le princess, Nathalie Caldonazzo e Delia Duran. Ma se con la moglie di Alex Belli il chiarimento era già intervenuto giorni fa, invece la discussione con l’ex compagna di Massimo Troisi è molto recente perché è accaduta di pomeriggio e gli animi sono ancora molto caldi.

Nathaly dice a Jessica che ha fatto figure di m in puntata “urlavi come una scimmia per un uomo che non è il tuo” #gfvip pic.twitter.com/ArDAu61o4k — priscillna 🧸🎀 katia 1% ~ (@priscilla_ushi) February 17, 2022

Jessica fa una rivelazione su Nathalie

Jessica Selassié non ha perdonato Nathalie Caldonazzo per le sue parole di oggi pomeriggio. Infatti la showgirl le ha detto:

“Le sceneggiate da mercato le lascio fare a te. Tu soffri poverina perché nessuno ti vuole, questo è il problema. Mangi per dieci che stai sempre a mangiare. Tu come ti permetti a dire che io rubo il cibo? Ti sei permessa di dire che rubo il cibo, dimmi quando e dove! Tu sei famosa per fare le cose da mercato rionale, se n’è accorta tutta Italia. Urlavi come una scimmia per un uomo che non è tuo, fai proprio ridere”.

Perfino gli utenti su Twitter sono rimasti scandalizzati dalle espressioni usate:

Alfonso Signorini focalizza l’attenzione non sulla gravità delle parole usate, ma sulla gelosia di Jessica per Barù, l’uomo conteso. Ma la princess rivela:

“Un avvicinamento di Nathaly a Barù c’è stato già dalla quarantena. Lo trova sicuramente un uomo interessante. Poi lei ha ricevuto l’aereo da parte di uno pseudo-fidanzato e la cosa è andata a scemarsi”.

Ma Nathalie si difende dicendo:

“Eravamo nello stesso albergo, stavamo di fronte di stanza, non sapevo che faccia avesse perché l’avevo visto solo con la mascherina. Ero curiosa e così sono andata su Instagram e gli ho scritto: “Come stai, sei emozionato?”. Lui mi ha risposto secco”.

Insomma, anche in questo caso le parole volano pesanti come martelli, però non succede niente. Il provvedimento disciplinare è riservato solo ad Alessandro Basciano.