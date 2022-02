Giulia Salemi, la conduttrice del GF VIP PARTY che ha avuto un anno costellato dai successi, ieri è stata intervistata nella trasmissione Instagram “Casa Chi” e ha risposto con grande schiettezza alle domande poste dai giornalisti Azzurra Della Penna, Valerio Palmieri e Gabriele Parpiglia.

L’ex gieffina ha parlato del suo rapporto con Pierpaolo Pretelli che va a gonfie vele, ma anche dell’edizione in corso del reality di Canale 5, che lei stessa commenta prima della diretta con Gaia Zorzi.

Nel corso dell’intervista una delle domande è immancabilmente stata quella su Soleil che in questi giorni è in nomination per l’elezione della seconda finalista. Giulia Salemi esprime un giudizio positivo sulla concorrente e la paragona alla sua esperienza all’interno del programma:

Dopo la partecipazione di Pierpaolo Pretelli a Tale e Quale Show, tanto si è vociferato sulla possibilità che anche la compagna facesse parte dell’edizione successiva, ma lei ha smentito categoricamente:

“Per quanto riguarda Tale e Quale no. Ho conosciuto anche tutto il team quando ha partecipato Pierpaolo, mi hanno fatto anche la battuta per partecipare. Ma ho detto di No. Conosco i miei limiti, per quanto posso anche studiare canto e ballo, ognuno di noi deve saper riconoscere ciò in cui non è portato. Per fare qualcosa e fallire, ci proverei ma tanto non è il mio. Non sono come Pierpaolo, lui ha delle doti di imitazione più spiccate che sono anche il suo cavallo di battaglia. Io auspico a fare altro”.