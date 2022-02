Delia Duran dopo avere avuto un chiarimento con Alex Belli al Grande Fratello Vip 6, si è lasciata andare ad una confidenza personale con Lulù Selassié. Scendendo nel dettaglio, la modella sudamericana ha rivelato di avere avuto un rapporto intimo con il suo compagno in Love Boat.

Il chiarimento

Alex Belli è tornato nella casa più spiata d’Italia in qualità di ospite. L’intento del 38enne è quello di riconquistare la compagna. A quanto pare l’ex gieffino è riuscito nel suo intento. Nella serata di mercoledì 16 febbraio, la coppia ha trascorso del tempo nella stiva della Love Boat. Mentre i due erano nel letto insieme hanno dato adito ad un lungo confronto. L’ex gieffino ha confidato a Delia di avere avuto molta paura di perderla:

“Fidati, non dobbiamo perdere quello che siamo”.

In risposta, Duran ha ammesso di avere raggiunto Alex in Love Boat proprio perché ha seguito il suo cuore:

“Sentivo le farfalle, il cuore palpitare, questa è la dimostrazione che nonostante tutto comanda il cuore”. Tutto.TV su

🗣️ Seguisu Facebook , clicca Mi Piace!

Dopo essere tornata dagli altri “vipponi”, Delia ha fatto una confidenza personale a Lulù Selassié. Nel dettaglio, la modella ha rivelato di avere avuto un rapporto intimo con il suo compagno:

“È stato bellissimo”.

Belli sparla di Nathalie Caldonazzo

Dopo avere fatto pace con Delia Duran, Alex Belli ha cercato di mettere in guardia la compagna da alcuni compagni d’avventura. A tal proposito il 38enne ha sparato a zero su Nathalie Caldonazzo:

“Non ti ha tutelato in nessuna cosa”.

Secondo Belli, Nathalie non avrebbe neanche il coraggio di guardarlo in faccia per più di 5 secondi dopo i giudizi negativi espressi sul suo conto. A quel punto Alex ha messo in guardia la sua compagna dall’atteggiamento della coinquilina:

“È un lupo mascherato da pecora”.

Potrebbe interessarti: Come vedere la replica del Grande Fratello Vip 6