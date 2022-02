Nella casa del Grande Fratello Vip, l’amicizia tra Miriana Trevisan e Nathaly Caldonazzo sta diventando sempre più forte. Nella serata di ieri, le due concorrenti si sono prese un momento per parlare tra loro e per sfogarsi dei problemi avuti nell’ultimo periodo. Miriana, però, in modo del tutto inaspettato, ha fatto una rivelazione che non è passata inosservata agli occhi curiosi degli spettatori.

L’ex velina di Striscia la notizia ha confidato di riuscire a intuire i problemi di salute delle persone. Le sue parole hanno dato vita a una pioggia di polemiche che ha spinto numerosi fan del programma a chiedere un provvedimento immediato.

GF Vip, la rivelazione di Miriana Trevisan: “Non glielo direi mai”

Miriana Trevisan ha confidato a Nathaly Caldonazzo di essere in possesso di una dote molto particolare. Stando alle sue parole, con un solo sguardo, sarebbe in grado di scoprire se la persona davanti a lei soffre di un determinato problema di salute:

Se io vedo una persona in un determinato stato, riesco a capire che problema fisico ha… ma non glielo direi mai

Ovviamente, Nathaly è rimasta molto sorpresa e, desiderosa di saperne di più, ha incalzato l’amica con delle domande: “Se c’ha un tumore, una cosa del genere?”

Miriana, con un cenno del capo, ha fatto capire di essere in grado di capire proprio queste cose.

La rivolta del web contro Miriana Trevisan

La conversazione tra le due concorrenti non è piaciuta per niente al pubblico a casa. Sui social, infatti, molti utenti si sono lamentati con la produzione del GF Vip perché, a parer loro, è inammissibile che vengano trasmesse certe cose.

C’è anche chi ha chiesto agli autori di punire Miriana in qualche modo. Nella puntata di questa sera, Alfonso Signorini potrebbe decidere di tornare sull’argomento e chiedere maggiori spiegazioni alla donna.

Ma ci rendiamo conto? Ora abbiamo la veggente dei tumori, e continuano a fare passare sto schifo, poi appena Soleil dice la minima stronzata la massacrano. #gfvip #solearmy https://t.co/JCZ1SEYPed pic.twitter.com/EhnVdHLkeu — 𝑨𝒎𝒆𝒓𝒊𝒄𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝑵𝒐𝒓𝒅 🇺🇸 (@Sol3d4dd) February 16, 2022