Stasera ritorna l’appuntamento bisettimanale con il Grande Fratello Vip 6 che da oggi fino alla finale sarà sempre di giovedì. Per tutto il mese di Febbraio si scontrerà con la fiction Rai Doc – Nelle tue mani e potremo scoprire come andrà la gara di ascolti, visto che di solito il pubblico del medical dramma si aggira intorno al 30% di share.

Ma scopriamo che cosa succederà nella puntata di stasera del reality di Canale 5, perché potrebbe arrivare la prima squalifica dell’edizione.

Le anticipazioni della quarantaduesima puntata del Grande Fratello

L’appuntamento di stasera con Alfonso Signorini e le opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe rischia di diventare piuttosto infuocato perché c’è in ballo una squalifica.

Come tutti sanno, da regolamento non si può entrare nel bagno in due contemporaneamente. Invece, Alex Belli e Delia Duran si sono appartati in quello della love boat per consumare un momento d’intimità. Le regole vorrebbero che questo determini la squalifica immediata.

Ma Alfonso Signorini avrà il coraggio e la volontà di rinunciare al suo adorato triangolo eliminando la prima finalista eletta dal pubblico a casa? Ma se non lo facesse, i concorrenti dentro e fuori al reality potrebbero accordarsi per contestare il risultato delle votazioni durante la finalissima? Qualunque decisione prenda il conduttore e la produzione potrà avere delle conseguenze su tutte le dinamiche interne al gioco.

Inoltre, Alex Belli avrà finalmente chiarito con entrambe le donne della sua vita? In queste ore sta di nuovo litigando con Delia a causa di Soleil.

Stasera si scoprirà il nome della seconda finalista in nomination (o forse della prima se Delia dovesse esser squalificata): chi sarà tra Lulù Selassié, Katia Ricciarelli e Soleil Sorge?

Sophie Codegoni sarà protagonista

Nella puntata di questo giovedì vedremo Sophie Codegoni protagonista. Infatti la ragazza in questo momento sta vivendo con grande felicità la sua permanenza nella casa grazie alla presenza di Alessandro Basciano. Insieme stanno avendo una relazione con alti e bassi e grande intensità.

Oggi l’ex tronista di Uomini e Donne riceverà una gradita sorpresa. Cosa sarà? Appuntamento alle 21.25 su Canale 5 per scoprire che cosa ci riserva questa quarantaduesima puntata del GF VIP 6.