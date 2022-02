Nella casa del Grande Fratello Vip, il rapporto tra Barù e Jessica Selassié sta facendo molto discutere. La principessina sta cercando in tutti i modi di conquistarlo, ma il concorrente non sembra intenzionato a cedere alle sue avance. Inoltre, nelle ultime ore, è successo qualcosa che ha profondamente sconvolto la ragazza.

Jessica, nel tentativo di risollevare il morale a Barù, ha sfruttato le sue doti culinarie per cucinare un gustoso piatto di pasta. Il suo gesto, però, non ha dato il risultato desiderato.

GF Vip, Jessica cucina un piatto di basta per Barù

Jessica Selassié è sempre molto attenta ai bisogni di Barù. Cerca di stargli accanto e di sostenerlo. Scherza con lui e prova, costantemente, a fare breccia nel suo cuore. Vedendolo poco entusiasta, ha deciso di rallegrarlo con un piatto di pasta condito con pomodorini e pangrattato. L’obiettivo era quello di farlo sentire amato e rassicurato, ma Barù ha reagito in un modo del tutto inaspettato.

Il nipote di Costantino Della Gherardesca non ha apprezzato per niente il gesto della principessina. Dopo aver visto il piatto, si è rifiutato di mangiare la pasta per via del pangrattato:

Ma c’è il pangrattato, odio il pangrattato sulla pasta. Non mi va. Grazie per il pensiero ma dalla a qualcuno più bisognoso di me

Barù sbotta contro Jessica: “Mi fa cag….e”

Ovviamente Jessica Selassié è rimasta molto colpita dalle sue parole. Pensava di compiere un gesto gentile e, invece, si è rivelato uno spreco di tempo. In un tentativo disperato di convincerlo a mangiare la pasta, gli ha proposto di assaggiare una sola forchettata: “Dai assaggia una forchettata, poi la buttiamo. Dai ti prego”.

Barù, notando l’insistenza di lei, ha cambiato atteggiamento, rispondendo in un modo brusco e poco controllato:

I pomodori non è stagione, il pangrattato mi fa cag…e, che ti devo dire? Vuoi che provi la pasta con i pomodori cinesi? No grazie, sono contro queste cose. Sono pro a mangiare verdure di stagione a chilometro zero

Ha anche aggiunto di trovare offensivo per l’ambiente mangiare pomodorini fuori stagione. Jessica, senza riuscire a nascondere la delusione provata, è stata costretta a gettare la spugna e a portare via il piatto cucinato da lei.

Cosa succederà nel loro rapporto? Jessica deciderà di prendere le distanze o insisterà per attirare l’attenzione di Barù?

