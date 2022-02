Il prossimo 15 marzo 2022 su Canale 5 partirà una nuova edizione de La Pupa e il Secchione. Stando alle indiscrezioni, nel cast dovrebbe esserci anche Maria Laura De Vitis nonché ex compagna di Paolo Brosio.

Il presunto cast

Maria Laura De Vitis si è fatta conoscere dal pubblico del piccolo schermo per la relazione avuta con Paolo Brosio. Stando alle indiscrezioni, la modella potrebbe essere stata ingaggiata da Barbara D’Urso per partecipare al suo primo reality show: La Pupa e il Secchione.

Tra i personaggi presenti nel cast tra i secchioni dovrebbe esserci il mummologo Aristide Malnati (ex Isola dei Famosi ed ex Grande Fratello Vip). Per quanto riguarda le Pupe è uscito il nome di Flavia Vento (ex naufraga all‘Isola dei Famosi ed ex Grande Fratello Vip), Mila Suarez (ex Grande Fratello), Paola Caruso (ex Isola dei Famosi), Asia Valente (ex Grande Fratello) e appunto Maria Laura De Vitis.

In giuria c’è Soleil Sorge. La 27enne italo-americana è attualmente impegnata al Grande Fratello Vip 6: la finale è prevista per il 14 marzo mentre La Pupa e il Secchione aprirà i battenti il prossimo 15 marzo. Nonostante tutto, Barbara D’Urso sembra volere al suo fianco la influencer.

La rottura tra Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis

La relazione tra Maria Laura De Vitis e Paolo Brosio è uscita allo scoperto, quando il giornalista era impegnato al Grande Fratello Vip 5. Dopo mesi di passione, la coppia ha deciso di interrompere la frequentazione a maggio. Sui social, la modella parlava così dell’addio con Brosio:

“Io e Paolo ci siamo visti per chiarire il nostro rapporto. Di comune accordo siamo arrivati alla conclusione che la nostra relazione purtroppo è finita”.

Infine, Maria Laura aveva speso delle parole al miele per il suo ex:

“Paolo rimarrà una delle persone più importanti della mia vita”.