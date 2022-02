In queste ore Cecilia Rodriguez ha deciso di replicare ad alcune dichiarazioni fatte da Delia Duran durante il suo periodo di permanenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Il fulcro della questione riguarda la cultura sudamericana che, secondo la sorella di Belen, Delia ha offeso. Vediamo nel dettaglio che cosa è accaduto.

Le affermazioni sui sudamericani di Delia Duran

Attraverso il suo account Instagram, Cecilia Rodriguez ha registrato alcuni video in cui ha voluto fare una doverosa precisazione ai suoi fan. La protagonista ha esordito dicendo che in molti le hanno chiesto di commentare le dinamiche che si stanno verificando nella casa del GF Vip. Lei, però, non è solita guardare i reality show, pertanto, non è particolarmente aggiornata. Malgrado questo, però, una questione le è saltata subito all’occhio.

In questi giorni, infatti, Delia Duran ha “giustificato” il suo modo di vivere l’amore libero associandolo alla sua cultura. Per la finalista del reality show, infatti, i sudamericani hanno un modo completamente diverso di vivere la vita e, soprattutto, di affrontare le relazioni. Queste affermazioni, però, hanno suscitato l’ostilità di Cecilia, la quale si è sentita in dovere di precisare che non tutti i sudamericani sono fatti in questo modo.

Cecilia Rodriguez fa una doverosa precisazione

A tal proposito, Cecilia Rodriguez ha replicato alle affermazioni di Delia Duran dicendo:

“A livello culturale noi siamo diversi, siamo di contatto, baci, abbracci e balletti, perché siamo nati in mezzo alla musica”. In seguito ha aggiunto: “Però, non confondiamo una cosa, noi sudamericani non siamo tutti così”.

Cecilia ha poi proseguito soffermandosi soprattutto sulla concezione di amore. In merito a questo argomento, la sorella di Belen ha detto che lei non vive assolutamente l’amore libero come lo intende Delia. Lei è legata a dei valori molto più tradizionali, pertanto, non è contemplato il condividere il proprio uomo con un’altra donna o cose simili. La Rodriguez, dunque, ha concluso il suo intervento dicendo:

“Mi sono sentita offesa. L’amore è libero ma non nel senso di andare con le altre persone. Quello non è amore libero, l’amore libero è tutt’altro”. La compagna di Alex Belli replicherà a queste dichiarazioni?