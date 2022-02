Belen Rodriguez ha rilasciato una lunga intervista sul settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, in cui ha affrontato anche il tema inerente il triangolo amoroso tra Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge. La showgirl non ha potuto fare a meno di rivelare quello che pensa a riguardo ed ha spiegato anche come ritiene che stia agendo il conduttore del Grande Fratello Vip nel trattare la faccenda.

Cosa pensa Belen Rodriguez del triangolo artistico al GF Vip

Nell’ultimo numero in edicola di Chi, Belen Rodriguez ha rilasciato un’intervista in cui ha affrontato svariati argomenti. Tra di essi non sono mancati commenti riferiti al GF Vip. In particolare, la showgirl è stata invitata a commentare il legame “artistico” che si è venuto a creare tra tre protagonisti di questa edizione del reality show. Già in una precedente occasione, la protagonista aveva commentato su Instagram quello che pensava della faccenda, ma stavolta è stata più esplicita.

In particolare, la modella ha detto: “Lo guardo incantata quando mi voglio rilassare“. In seguito ha aggiunto: “Quello che accade mi sembra fantascienza e Alfonso Signorini è bravissimo a raccontarlo, mi diverto tantissimo“.

Belen sulla possibilità di vedere suo fratello e suo padre all’Isola dei famosi

Belen Rodriguez ha aggiunto che assistere agli intrecci sentimentali degli altri e non ai suoi, almeno ogni tanto, è una cosa che le piace moltissimo. Nel corso dell’intervista, poi, ha anche parlato della possibilità che suo fratello Jeremias e suo padre possano sbarcare all’Isola dei famosi. A tal proposito, la donna ha detto che sarebbe una grande occasione per loro.

Il fratello sarebbe sicuramente in grado di godersi appieno questa esperienza, in quanto, nella sua precedente esperienza nel reality show, fu un po’ spaesato e la visse quasi come una vacanza. Stavolta, invece, sarebbe molto più consapevole e presente. In merito a suo padre, invece, lui sarebbe perfetto per l’avventuroso programma condotto da Ilary Blasi in quanto è un uomo dai modi di fare decisamente wild.