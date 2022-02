Alex Belli dopo aver trovato la pace con Delia Duran non ha potuto fare a meno di cercare la sua “amica artistica” Soleil Sorge e questo ha scatenato un putiferio dentro la casa. In queste ore infatti i due coniugi stanno litigando e i concorrenti all’interno del Grande Fratello Vip 6 si sono schierati. Ecco cos’è successo.

Ieri sera Soleil Sorge è scoppiata in lacrime tra le braccia di Alex Belli. Infatti, dopo l’ennesima giornata in cui lui è stato costantemente dietro Delia e non le ha parlato se non di sera, lei è crollata e gli ha detto:

“Non sei qui per me, ma per recuperare il tuo rapporto per Delia. Tu sì ok sei qui, posso vederti, ma tanto stai lì a mettere lo smalto a Delia! Non ti vedo mai tutto il giorno. Di cosa stai parlando? Non sei venuto un attimo da me. Se so quanto ci tieni a me? Pensavo di sì prima, però adesso non credo. Sai il cuore dove mi ha portato nella vita? A sentirmi una grande co*****a quindi anche basta. Mi sento una stu***a davvero. Il fatto è che mi manca ridere e giocare con te. Mi sento come quando da piccoli tua madre non ti fa venire l’amichetto a giocare”.