Il confronto tra Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti nella puntata di lunedì del Grande Fratello Vip 6 ha destato parecchio interesse e molte polemiche sono sorte intorno all’atteggiamento della showgirl rispetto al suo ex.

Se ieri ha preso la parola sulla vicenda l’ex moglie di lui, dichiarando in sostanza che lui l’ha tradita proprio con la concorrente del reality di Canale 5, ora è la giornalista Selvaggia Lucarelli ad esprimersi sulla vicenda.

Selvaggia Lucarelli contesta il rapporto tra Nathalie e la figlia

L’ex giudice di Ballando con le stelle ha messo in luce alcuni aspetti della maternità della showgirl sulla base delle dichiarazioni fatte da lei e dalla figlia.

“Mi avete scritto in tanti chiedendomi se sia normale che una donna sia costretta ad un confronto con il proprio ex in tv. Non vedo il Gf. Avevo visto Temptation e mi ero abbondantemente espressa su di lui, manipolatore di rara fattura. Poi i due si lasciano, lui è sparito dalle cronache, chiede scusa, lei riappare al Gf. Qualche settimana fa mi segnalano una scena inquietante, la figlia della Caldonazzo che va a trovare la madre al Gf, le due che ammettono che a volte la figlia ha fatto da madre alla madre, applausi del pubblico. E già ci sarebbe stato molto da dire, i figli responsabilizzati precocemente possono essere materiale di riflessione, non di elogio. Ieri mi segnalate l’incontro con l’ex”.

La giornalista che si è occupata di narcisismo patologico e rapporti tossici nel suo podcast “Proprio a me” e con il libro “Crepacuore” ha analizzato la situazione tra i due ex fidanzati. La stessa Nathalie durante tutta la permanenza nella casa – e anche nel confronto con Ippoliti – l’ha definito un “narcisista patologico”. Ecco cosa dice a riguardo Lucarelli:

“Mi sono fatta spiegare il pregresso e ho visto la scena. Non mi sono piaciute molte cose. Il pregresso è una donna che entra in una casa piena di telecamere e racconta a persone fino a ieri sconosciute la storia con l’ex, le violenze subite, le offese a lui. Ora, non ho nessuna simpatia per l’ex, ma lei immaginava la reazione mediatica. Se poi hai deciso di raccontare cosa significhi finire in una relazione malsana in tv, non la trasformi in materiale da gossip in un programma del genere, senza chiarire ad esempio perché hai scelto di non denunciare. Queste storie vanno trattate con cura, attenzione, profondità“.

… ed in passerella, Nathaly trova proprio Andrea. Che voleva parlarle in seguito a quanto emerso dalle sue parole in Casa. Ovviamente lo scontro è molto duro. #GFVIP pic.twitter.com/BPm8inIWTm — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 14, 2022

Spostare l’attenzione dall’ex a lei

La scrittrice ed esperta in materia, ha continuato il suo lungo post su Instagram interrogandosi su un altro aspetto, che si evince anche guardando i comportamenti della concorrente all’interno del reality:

“E inoltre, questo è il tema su cui mi batto di più, la domanda è: la Caldonazzo ha mai cercato di spostare lo sguardo su se stessa? Di capire perché una donna di 50 anni sia finita in una storia del genere, perché la figlia sia stata spesso sua madre? Non si tratta di colpevolizzarsi, si tratta di fare uno scatto, di capire che lui sarà anche stato il peggior uomo del mondo, ma poi, per rendere questi uomini innocui, il lavoro va fatto su se stesse”.

Ha concluso infine:

“Mi ha colpito un passaggio. Quel “non mi hai cercata più perché stavi con una ragazzina”. C’era qualcosa di irrisolto, di rabbioso, in quella recriminazione. C’era il sapore della ferita aperta. Ecco, mi spiace se non ho scritto quello che vi aspettavate, ma se vogliamo imparare da queste storie, dobbiamo partire da noi. Perché se impariamo a riempire le nostre vite, questi uomini non trovano spazio per occuparle”.

