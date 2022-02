Quando arriva Alex Belli nella casa del Grande Fratello Vip 6 la differenza si sente, eccome! Questa notte lunghissima che hanno passato i concorrenti lo dimostra. Per tutto il giorno i coniugi Belli – Duran hanno discusso e chiarito, parlato e litigato. Ma l’apice è stato raggiunto in sauna, dove il Man ha passato ore a discorrere per ore, anche con esiti tragicomici. Andiamo con ordine e scopriamo che cos’è successo.

Delia perde la pazienza con Alex

Le telecamere del reality di Canale 5 ieri sono state tutto il giorno fisse sul Belliful, nonostante le proteste dei fan sui social. La discussione di ieri tra Delia e Alex verteva su quanto accaduto tra lei e Barù. Belli ha cercato per tutto il tempo di spiegarle che aveva sbagliato e si era messa in cattiva luce. Nelle ore in cui hanno parlato sulla faccenda, l’attore ha cercato di ribattere punto su punto alla moglie:

Alex: Sei passata per una gatta in calore

Delia: Ma non è così

Alex: Ma lui ha detto questo e ha pure ragione!

Delia: lo prendevo per il culo

Alex: È lui che ha preso per il culo te

L’attore di Centovetrine continuava a dire alla moglie che non aveva dato un bacio a stampo e basta a Barù, ma molto di più, perché lui ha raccontato questo. La donna ha continuato a sostenere che non era assolutamente vero, ma all’ennesima insistenza del Man, ha sbottato e l’ha minacciato di buttargli addosso una bottiglia:

“Questa roba non te la permetto, sennò espacco questa bottiglia qua!”

Ovviamente, come tutti prevedevano fin dall’inizio, la conclusione di tutto il litigio è stata la pace e il bacio conclusivo in love boat. I coniugi sono ritornati al loro idillio di coppia. Per quanto? Prevediamo fino alla prossima puntata!

Soleil si ingelosisce

Ma Soleil Sorge non ha retto e se prima ha cercato di scherzare e ironizzare, alla fine della serata è scoppiata. La sauna è diventata il teatro di un nuovo chiarimento di Alex Belli, questa volta con l’amicizia chimica. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non sopporta il cambiamento dell’uomo nei suoi confronti e nonostante abbia cercato di distrarsi tutta la sera, alla fine ha confessato a lui:

“Non abbiamo lo stesso rapporto di prima io e te. Sì quando ci siamo rivisti ieri sera ok, l’abbraccio e tutto, perché non ci siamo trattenuti. Io non ce la faccio a trattenermi ora e vivere cose calibrate. Preferisco vivere o tutto o nulla. Tu mi chiedi di calibrarmi e non posso. Se sono egoista? No, o meglio è egoismo sincero, coerenza e verità. Ok vuoi calibrare per riconquistare lei? Allora nulla chiudiamo io e te. Vuoi che Delia sia tranquilla? Ok allora chiudi con me, è l’unica soluzione fidati, lei vuole la non presenza di me e te insieme. Delia andrà in crisi comunque se ti avvicini a me. Mi sono rotta il c***o di pensare agli altri. Voglio la tua felicità e questo è vero, però se questo vuol dire limitare il mio rapporto con te, allora lo annulliamo. A questo punto non ne vale la pena di averti nella mia vita”.

L’uomo ha cercato di argomentare, ma alla fine dei conti, una separazione tra i due è inevitabile.

LO SAPEVO CHE SOLEIL AVREBBE FATTO UNA SCENATA DI GELOSIA✈️✈️✈️#gfvip #jeru pic.twitter.com/MLpeKEUPMv — Il Tuttologo (@NLutto) February 16, 2022

Leggi anche: Grande Fratello Vip 6 replica