Il trono di Matteo Ranieri a Uomini e Donne si sta movimentando sempre di più. Nella messa in onda del 16 febbraio, a rendere gli animi piuttosto concitati è stata Maria De Filippi. La conduttrice ha informato il ragazzo del fatto che nessuna delle sue corteggiatrici si fosse presentata in puntata. Specie su Denise, però, si è voluta levare qualche sassolino dalla scarpa.

Denise contatta la sorella di Matteo dopo Uomini e Donne e sparla di Maria

Maria De Filippi è stata un vero fiume in piena contro Denise. Quest’ultima ha abbandonato il programma in una precedente puntata in quanto non riusciva più a sostenere le continue accuse ricevute a causa delle sue chiacchierate con Armando Incarnato. In tale occasione, Matteo aveva provato a seguirla fuori dallo studio, tuttavia, la padrona di casa lo invitò a riflettere e il giovane cambiò idea.

Ebbene, nella puntata di oggi, la presentatrice ha rivelato quello che è accaduto subito dopo quella puntata. Denise ha contattato la sorella di Ranieri provando a spiegare le sue ragioni. La ragazza in questione, però, ha deciso di non darle minimamente credito ed ha spifferato tutto alla redazione. In tale conversazione, Denise ha parlato molto male di Maria e di tutta la redazione. La sorella di Matteo, quindi, ha deciso di mettersi in contatto con lo staff della De Filippi ed ha autorizzato a raccontare tutto quello che le due si sono dette.

La De Filippi sbugiarda l’ex corteggiatrice di Matteo

La conduttrice. dunque, ha esordito dicendo che Denise avesse dato a lei la colpa di aver interrotto la conoscenza tra i due. Nello specifico, ha detto: “Secondo lei poi io bloccherei questo grande amore perché non ti farei andare nel dietro le quinte…” Subito dopo ha chiesto a Matteo se, effettivamente, si sia sentito plagiato in qualche modo da lei e lui ha negato. Successivamente, poi, la presentatrice ha anche aggiunto:

“Dice che la redazione ha architettato tutto perché lei aveva mandato a quel paese Armando, ma non avremmo montato quel passaggio…Noi quel passaggio non l’abbiamo“.

A questo punto, è stato chiamato in causa anche Armando per svelare se, effettivamente, Denise lo avesse mandato a quel paese, ma Incarnato ha smentito. Il cavaliere ha anche aggiunto che la ragazza gli ha sempre fatto capire di nutrire un minimo di interesse per lui non chiudendo mai tutte le porte. Dopo questo momento, Matteo ha deciso di non andare mai più a riprendere Denise, pertanto, quasi certamente, la ragazza non metterà più piede in studio.

