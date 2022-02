Katia Ricciarelli si è resa protagonista di un nuovo sfogo nella casa del Grande Fratello Vip e, stavolta, il destinatario è stato Barù. Nella casa era appena arrivata la spesa e la lirica, Jessica Selassiè, Manila Nazzaro e Barù la stavano sistemando. Ad un certo punto, però, l’enologo ha fatto una battuta sulla pulizia che non è affatto piaciuta alla cantante. Vediamo che cosa è successo.

La battura infelice di Barù che fa perdere le staffe a Katia

In queste ore, Katia Ricciarelli ha sbottato contro Barù. Il fulcro della discussione è legato, ancora una volta, alle faccende domestiche. L’edizione di quest’anno si sta rivelando, forse, quella più discussa dal punto di vista della scarsa igiene in casa. A tal proposito, Katia ha avuto un nuovo momento di crisi. In casa era arrivata la spesa e la cantante ha esortato i suoi coinquilini a prestare attenzione a non sporcare nulla e a sistemare correttamente il cibo.

A quel punto è intervenuta Jessica che, con fare scherzoso, ha detto: “Io sporco quanto mi pare e piace“. La Ricciarelli ha compreso l’ironia, sta di fatto che ha sorriso alla battuta della sua compagna d’avventura. Successivamente, poi, ha preso la parola Barù, che ha detto: “Cerchiamo di non fare nulla e di non usare la cucina“. Dinanzi queste parole, però, la cantante ha reagito in maniera piuttosto agitata.

La Ricciarelli sbotta contro l’enologo al GF Vip

La donna, infatti, ha chiesto al suo interlocutore di esplicitare meglio il suo concetto e poi ha aggiunto: “Questa non è una risposta da dare, lei stava scherzando, tu un po’ meno“. Katia avrebbe preferito sentir dire ai suoi interlocutori che si sarebbero impegnati di più allo scopo di tenere pulita la casa, ma questo non è avvenuto. A quel punto, allora, Barù ha replicato in maniera infastidita dicendo: “Sono l’ultimo che devi redarguire per la pulizia“.

La Ricciarelli ha sentito il bisogno di dissentire in quanto, proprio poco tempo prima era accaduto un episodio durante il quale nessun concorrente si era dato da far per mettere in ordine la casa.

Il nipote di Costantino Della Gherardesca ha continuato a difendersi dicendo di non sentirsi chiamato in causa in quanto è sempre ben disposto a fare tutto per tutti e sente di dare sempre il suo contributo in casa, pertanto, l’attacco di Katia non lo tange minimamente. Nel frattempo, la Ricciarelli è tra i candidati ad aggiudicarsi il titolo di seconda finalista del GF Vip, riuscirà ad avere la meglio su Lulù e Soleil Sorge?

