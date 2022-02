L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 6, Carmen Russo ha rilasciato un’intervista a Novella 2000. L’ex gieffina è tornata a parlare di Nathalie Caldonazzo, spiegando di ritenerla una mitomane in quanto le due non sono mai state amiche lontano dai riflettori.

La stoccata a Nathalie

Intervistata da Armando Sanchez, Carmen Russo si è tolta qualche sassolino dalla scarpa su Nathalie Caldonazzo. La ballerina ha spiegato di non essere mai stata amica di Nathalie Caldonazzo:

“Non abbiamo mai preso un caffè insieme e mai fatto una cena. Che amica è?”

In merito al presunto invito al matrimonio di Carmen e Enzo Paolo Turchi, Russo ha smentito anche quello. La diretta interessata ha precisato che suo marito non chiama nessuno. Di conseguenza, non ha invitato neanche l’ex primadonna del Bagaglino al loro matrimonio:

“La considero un po’ mitomane”.

Il commento su Alex, Delia e Soleil

Per quanto riguarda il triangolo amoroso che ha coinvolto Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Dura, l’ex gieffina ha confidato che all’interno della casa di Cinecittà è sempre stato piacevole vedere il feeling instaurato da Alex con Soleil. Nel momento in cui Carmen Russo ha scoperto che Belli fosse sposato, però, ha rivalutato la cosa:

"Credo che in un matrimonio sia fondamentale il rispetto per la persona che ti sta accanto".

Tuttavia, l’ex concorrente del reality show di Canale 5, si è detta convinta che le vicende amorose tra Alex, Delia e Soleil stiano appassionando i telespettatori proprio come fosse una fiction.

Il consiglio di Carmen a Sophie Codegoni

Prima di concludere l’intervista, Carmen Russo ha detto la sua anche su Sophie Codegoni. Secondo la ballerina, l’ex tronista di Uomini e Donne è una ragazza molto intelligente per i suoi 19 anni. Al tempo stesso, però, risulta essere agli occhi degli altri un po’ troppo sicura di sé. Per l’ex gieffina, bisogna comportarsi in modo diverso se si vuole andare d’accordo con tutti.

