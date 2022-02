Dopo essere tornato nella casa del Grande Fratello Vip 6 in veste di ospite, Alex Belli si è tolto qualche sassolino dalla scarpa sugli attuali concorrenti. Dopo avere messo nel mirino Nathalie Caldonazzo, il 38enne ha criticato l’atteggiamento di Barù Gaetani. Secondo l’attore, il food blogger non vorrebbe avere un confronto con lui per paura di uscirne “male”.

La stoccata di Belli

Barù ha sempre criticato il modus-operandi di Delia Duran e Alex Belli. Il nipote di Costantino Della Gherardesca ha più volte dichiarato di non credere al teatrino messo in atto dai due coniugi. Secondo il gieffino, Alex e Delia avrebbero dovuto risolvere i loro problemi sentimentali lontano dai riflettori. A quanto pare, Alex non sembra pensarla così. In occasione di una chiacchierata con la compagna e Manila Nazzaro, ha affermato:

“Come tu hai diritto di stare qui, io posso avere il diritto come Jessica lo può avere”.

Non contento, Belli ha rincarato la dose nei confronti del coinquilino:

“Ha capito Barù che non stiamo raccontando dinamiche umane?”

A quel punto Delia ha invitato il compagno ad avere un confronto con Barù, in modo da poter far ricredere il nobile. Belli, però, ha lanciato una stoccata:

“Non mi vuole parlare, perché ha paura del mio confronto”. 📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Noooo ma sto sognando!!!! 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 #Alex (che rosica) tra le ca***ate che dice: “Barù ha paura di un confronto con me” 💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣 L’HA DETTA…. 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️#gfvip #fraru

pic.twitter.com/C4YZOxyZ5X — ✈️ BARÙ LIBERO team FRARÙ✈️ (@Kikostar0) February 16, 2022

