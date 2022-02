Nel giro di qualche giorno, Alex Belli è riuscito a creare un grande scompiglio nella casa del Grande Fratello Vip. L’obiettivo era quello di sistemare i rapporti con Delia Duran e Soleil Sorge, ma ha dimostrato subito di avere le idee molto chiare.

Manila Nazzaro, in seguito a questa situazione, ha deciso di aprire il suo cuore ad Alex e a Delia e di parlare della sua vecchia amicizia con Soleil. Ormai, è evidente che tra le due donne non scorra più buon sangue. L’ex Miss Italia, inizialmente, tendeva a parlare poco dei propri sentimenti, ma adesso è stanca di doversi fare carico di tutte le responsabilità, mentre gli altri non fanno nulla.

GF Vip, Manila Nazzaro perde le staffe con Soleil Sorge

Il rapporto tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge è arrivato al capolinea. La concorrente, dopo aver trascorso dei giorni stressanti a causa anche delle tensioni con Katia Ricciarelli, ha deciso di sfogarsi con Alex Belli e Delia Duran. Ha ammesso di aver litigato di nuovo con Soleil perché la ragazza, stuzzicandola, le ha chiesto se nella casa fosse presente ancora dell’alcool.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Manila Nazzaro, dopo averle risposto per le rime ed essere stata costretta ad ascoltare le sue battutine in spagnolo, ha perso il controllo:

Lei mi ha iniziato a perculare in spagnolo sui piatti ed io le ho detto che ancora una volta è stata una protagonista distruttiva prendendo in giro le persone e prendendo in giro me

La risposta diplomatica di Alex Belli

Manila ha accusato anche Soleil Sorge di non fare niente nella casa del GF Vip. Lei si è presa la responsabilità di sparecchiare, mentre l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ancora una volta, è rimasta con le mani in mano.

Manila ha ammesso di non voler più sopportare le accuse senza reagire, soprattutto perché Soleil non le ha risparmiato nulla ed è stata molto dura nei suoi confronti:

A me non me ne frega proprio niente. Io se vengo stuzzicata non mi tengo più nulla. Lei non ha mai fatto sconti quando deve rispondere

Alex Belli, dopo averla ascoltata attentamente, ha cercato di darle il suo parere, senza attaccare direttamente Soleil. Per lui, è necessario trovare una via d’uscita da questa situazione, ma non ha voluto aggiungere altri dettagli perché non in possesso di abbastanza elementi per giudicare:

È un tunnel, dovete uscirne fuori. Non so… io non posso entrare in questa roba qua perché non ho abbastanza materia. Perché entrare in linee che fondamentalmente non v’interessano?

Manila, la stessa che dice che non ha mai sparlato di Soleil.

Ed eccola qui che sparla ancora Soleil insieme ad Alex e Delia 🤦‍♂️🤡#gfvip #solearmy pic.twitter.com/06FTgFVQpb — Soleilandia 🚀✨ (@Soleilandia) February 16, 2022