Oggi pomeriggio, a partire come sempre dalle 14:45, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Le anticipazioni rivelano che in studio dovrebbe scoppiare una lite piuttosto accesa tra Alessandro e Diego. Il motivo del contendere sarà ida Platano. Al trono di Matteo Ranieri, invece, non mancherà qualche inatteso colpo di scena.

Diego turbato dal rapporto tra Ida e Alessandro

Nella puntata di oggi pomeriggio, martedì 15 febbraio, di Uomini e Donne, ci saranno momenti molto concitati. La puntata dovrebbe iniziare, come al solito, con le vicende che riguardano Gemma Galgani. La donna sta conoscendo un nuovo cavaliere, ma dirà di voler interrompere la conoscenza in quanto non attratta da lui. Per lei arriverà un nuovo spasimante che rimarrà.

Successivamente, poi, sarà la volta di Ida Platano. La donna si accomoderà al centro dello studio insieme ad Alessandro e i due racconteranno come stiano procedendo le cose. Le anticipazioni rivelano che la loro storia procede a gonfie vele, ma questo genererà un forte turbamento nell’ex di Ida. Diego, infatti, non potrà fare a meno di intervenire, mostrandosi particolarmente avvero al cavaliere.

Rissa sfiorata a Uomini e Donne e colpo di scena al trono di Matteo

Tra i due, infatti, scatterà una discussione piuttosto accesa, che sfocerà quasi in rissa. Allo scopo di sedare la polemica dovranno intervenire alcuni esponenti del parterre. A quanto pare, dunque, Diego non ha ancora dimenticato del tutto la sua ex. Anche al trono classico non mancheranno dei colpi di scena inattesi. Nella precedente registrazione Matteo Ranieri era uscito dallo studio per inseguire Federica, andata via dopo il bacio tra lui e Denise.

Anche quest’ultima, però, era andata via, dopo le accese polemiche inerenti le sue presunte attenzioni riservate ad Armando Incarnato. Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, dunque, vedremo che Matteo si troverà in studio senza corteggiatrici. Entrambe hanno deciso di non venire e questo manderà in tilt il giovane. Ranieri uscirà dallo studio e Maria De Filippi gli darà l’opportunità di riflettere sul da farsi. Andrà a ripescare le sue corteggiatrici o ne farà scendere delle nuove?

