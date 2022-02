Grandissime novità per una delle protagoniste indiscusse del Grande Fratello Vip 6. Soleil Sorge ha già un futuro assicurato dopo la fine del reality di Canale 5. Ecco cosa le accadrà.

Soleil Sorge chiamata da Barbara D’Urso

Le connessioni tra GF VIP e Barbara D’Urso sembrano non avere fine. Dopo l’annuncio che la celebre conduttrice sarà presente alla finale del 14 Marzo, oggi è stata ufficializzata la presenza di una vippona alla sua corte.

La copertina del settimanale Nuovo Tv vede Soleil Sorge insieme a Barbara D’Urso per partecipare al programma La pupa e il secchione. Ecco cosa si legge:

“Barbara D’Urso rilancia il divertente format di Italia 1 con Antonella Elia e la gieffina Soleil Sorge. Ritorno in prima serata con Pupe, Secchioni e sorprese shock”.

Quando partirà La Pupa e il Secchione?

Il game show di Canale 5 inizierà subito dopo la finale del Grande Fratello Vip 6, il 15 Marzo. Il format sarà misto tra game e reality e ci saranno molte celebrità, tra cui, oltre ad Antonella Elia e Soleil Sorge, sono state resi noti altri nomi: Flavia Vento, Paola Caruso, Asia Valente e Aristide Malnati.

Che ruolo avrà la gieffina? Ancora non è dato saperlo, ma lo scopriremo appena il settimanale sarà in edicola. Intanto si preannunciano già scintille, visto che Antonella Elia in più occasioni ha ribadito di mal tollerare la protagonista del Belliful e ha incitato sui social i suoi fan a mandarla a casa. Ora se la ritroverà accanto nel nuovo programma e, possiamo starne certi, l’antipatia verrà alimentata dai battibecchi. Ma dopo tutti questi mesi dentro il reality di Canale 5, a litigare con qualunque concorrente della casa, non sarà un problema per l’influencer di 27 anni, confrontarsi con la showgirl.