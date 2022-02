Girano brutte voci sul trono di Matteo Ranieri di Uomini e Donne. Il ragazzo, infatti, nelle ultime registrazioni si è trovato a dover affrontare dei momenti piuttosto concitati con le sue corteggiatrici. Sia Denise sia Federica, infatti, hanno abbandonato lo studio in preda all’ira. Il tronista, dunque, è rimasto senza corteggiatrici e questo sta facendo avanzare l’ipotesi di un abbandono della trasmissione anche da parte sua. Nel caso in cui questo dovesse accadere, pare ci sia già il sostituto ideale. Scopriamo di chi si tratta.

Matteo Ranieri resta senza corteggiatrici a Uomini e Donne

Il trono di Matteo Ranieri si sta rivelando più difficoltoso del previsto. Il giovane, infatti, ha litigato duramente con entrambe le sue corteggiatrici. Nella scorsa puntata, Denise ha abbandonato lo studio a causa delle continue accuse ricevute dai presenti in studio in merito alle attenzione che dedicherebbe ad Armando Incarnato. Quest’ultimo non ha mai negato di nutrire un interesse per la giovane e lei, seppur a chiacchiere dica di non essere interessata, a fatti dimostra tutt’altro.

In merito a Federica, invece, anche lei ha deciso di seguire le orme della sua “rivale” in quanto è rimasta piuttosto male di non essere stata portata in esterna e del bacio che Matteo e Denise si sono scambiati. Durante la puntata in questione, Matteo ha deciso di inseguire Federica per parlarle. Le anticipazioni di Uomini e Donne, però, rivelano che questo “inseguimento”, non porterà a buoni risultati. Le due corteggiatrici, infatti, continueranno a non tornare in studio.

Alessio Ceniccola potrebbe salire sul trono al posto di Matteo

Matteo, dunque, si troverà a stare nuovamente senza corteggiatrici e non potrà fare a meno di avere uno sfogo. Nelle prossime puntate del programma, infatti, vedremo che Maria De Filippi proverà a rassicurarlo e gli dirà di non preoccuparsi in quanto la redazione può tranquillamente far scendere delle nuove corteggiatrici per lui in modo da ripartire da zero. Al momento, però, non si sa se il ragazzo accetterà oppure no.

Se Matteo dovesse lasciare il trono di Uomini e Donne, dunque, chi affiancherà Luca Salatino? Sul web pare che il nome più gettonato sia quello di Alessio Ceniccola. Il pubblico da casa lo ha conosciuto in occasione del trono di Samantha Curcio. Il giovane la corteggiava ed è stato anche la sua scelta. La loro relazione, però, non è durata molto, in quanto i due si sono lasciati dopo pochissimi mesi. Attualmente, dunque, Alessio è single e potrebbe essere il candidato ideale per ricoprire il ruolo di nuovo tronista di Uomini e Donne.