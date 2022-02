Marcello Sacchetta e Stefano De Martino sono stati per anni una presenza fissa di Amici: ma poi cosa è accaduto? Secondo i bene informati, i due avrebbero anche avuto una piccola “crisi” nel loro rapporto di amicizia. Sarà vero? Eppure, i due ex allievi di Amici, diventati entrambi professionisti e conduttori del daytime e di altri show, nel corso degli anni hanno costruito un rapporto di amicizia consolidato. Adesso però, sembrerebbe che qualcosa sia cambiato tra loro.

Cos’è successo tra Marcello e Stefano?

Secondo i fan, Marcello Sacchetta e Stefano De Martino hanno interrotto il loro legame in modo brusco. Cosa è accaduto tra loro? Dopo il grande successo nel talent show Amici di Maria De Filippi, hanno fatto molta strada, televisiva e non. Hanno anche fatto insieme i “protagonisti” della conduzione del daytime di Amici per tante stagioni. Spesso sui profili social, si potevano vedere loro foto insieme ma da tempo, qualcosa si è “rotto”.

Ecco su Instagram uno degli ultimi post che li ritrae insieme sul profilo di Marcello:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marcello Sacchetta (@marcellosacchetta)

Il litigio tra i due ballerini: vero o falso?

Da quando Stefano ha lasciato il programma qualche tempo fa, i fan hanno notato subito che non si vedevano foto, commenti o altro che lo collocassero vicino a Marcello Sacchetta. I giornali di gossip hanno parlato di un presunto litigio e le indiscrezioni si sono susseguite nel tempo. Solo ora però viene fuori la verità.

Secondo quanto riportato da Novella 2000, la lite sarebbe avvenuta per via di Belen. In quel periodo infatti, vi era stato un ritorno di fiamma tra la coppia. Sacchetta ha però smentito dicendo che era felice per la sua famiglia lasciando però ancora molti dubbi sul web che ha avanzato l’ipotesi della lite ad Amici.

Ma tutto ciò è stato smentito: Marcello Sacchetta e Stefano De Martino sono riapparsi insieme dopo mesi di lontananza. I due hanno dichiarato, come riportato da alcuni giornali web, che non si è mai verificato un litigio. La loro amicizia resta ben salda anche se la vita e gli impegni li avevano allontanati. Avranno nuovamente occasioni di divertirsi insieme ora che anche Marcello diventerò padre insieme a Giulia?