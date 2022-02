Non è facile per alcuni allievi della scuola di Amici 21 di Maria De Filippi tenere a bada l’ansia durante le esibizioni per la corsa al serale. Infatti non è tra gli ammessi. LDA, figlio di Gigi D’Alessio, nell’ultima puntata di Amici ha ricevuto un appunto da Emma Marrone e ha voluto spiegare a cosa fosse dovuta la sua mancanza di fiato durante l’esecuzione del brano. Ecco le sue parole:

Io ho paura di quel palco. Non riesco a cantare, mi si blocca l’aria. Non ho respirato, stavo lì con l’affanno.

Amici 21, lo sfogo di LDA

Il cantante figlio d’arte dovrà sconfiggere le sue paure e anche la sua rabbia “verso gli altri”. Infatti, in merito alla vittoria di Alex, primo al concorso RTL 102.5, LDA ha detto:

Se io vedo uno prima di me mi gira il ca**o. Vedere qualcun altro che sta sopra di me mi fa una rabbia.

LDA fuori dal serale

Mentre sono state assegnate anche le prime quattro maglie, l’attuale protagonista di Amici 21, rientra tra coloro che non hanno avuto accesso al serale. In attesa che inizi il talent show su Canale 5, subito sono partite le contestazioni dei fan del giovane, via social.

Infatti, il figlio di Gigi D’Alessio su Spotify Italia è stato consacrato come il primo della classe canto dell’edizione di Amici 21. Ha superato quota 16 milioni di stream con l’inedito “Quello che fa male”, su Spotify Italia. Molti i commenti sui social:

Paga lo scotto del cognome D’Alessio che porta, mi dispiace tanto. Mi chiedo come mai non arrivi mai primo ad Amici. Forse noi da casa lo ascoltiamo sbagliando? Fregatene LDA, è fuori dalla scuola il successo, sei bravo e mi piace la tua scrittura.

Il giovane artista non è riuscito a raggiungere la vetta della classifica stilata da Emma Marrone per la gara sulle cover. Addirittura è arrivato penultimo in classifica insieme ad Albe, rischiando l’eliminazione. Ce la farà a combattere l’ansia?

Intanto resta amatissimo dal pubblico come si vede in tanti commenti via Instagram anche sull’esibizione andata male:

