In queste ore Ida Platano, esponente del trono over di Uomini e Donne, ha registrato delle Instagram Stories in cui ha raccontato un episodio un po’ increscioso di cui è stata vittima, ovvero, un furto. La donna lo scorso week-end si trovava a Verona insieme a suo figlio quando, improvvisamente, dei malintenzionati le hanno rubato il telefono. Lei si è accorta in tempo della cosa e ha reagito in un modo inaspettato.

Il furto subito da Ida Platano a Verona e la scazzottata

Ida Platano è stata vittima di un furto. La scorsa domenica si trovava insieme a suo figlio Samuele a camminare per le strade di Verona quando, improvvisamente, un uomo si è impossessato del suo cellulare. La donna ha spiegato di non sapere neppure lei come abbia fatto ad accorgersi subito del misfatto, sta di fatto che ha immediatamente reagito.

La dama di Uomini e Donne ha detto: “Ve la racconto veloce, gli ho dato qualche cazzotto“. In seguito ha aggiunto: “Lui aveva passato il telefono al suo amico, ma l’ho recuperato, ho cominciato a dirgliene di tuti i colori“.

Suo figlio Samuele si spaventa, poi elogia la mamma

L’episodio, chiaramente, ha spaventato moltissimo suo figlio Samuele che, in un primo momento, è apparso piuttosto turbato. Una volta passato il pericolo, però, la Platano ha provato a parlargli e a tranquillizzarlo. Il ragazzino, infatti, con il passare del tempo ha smaltito la paura ed è arrivato addirittura ha dire: “Ho una mamma fortissima“.

Ida ha raccontato ai suoi fan di essere consapevole di aver avuto una reazione piuttosto estrema ed inaspettata, tuttavia, ha motivato la cosa dicendo di essere andata in tilt nel momento in cui si è resa conto che qualcuno avesse preso qualcosa di suo. Ad ogni modo, la cosa importante è che tutto sia andato per il meglio e non ci siano state conseguenze inattese.

