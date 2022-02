Le ultime news dalla casa del Grande Fratello Vip 6 fanno riferimento alla puntata di lunedì 14 febbraio. Di seguito le ultimissime notizie sulla quarantunesima diretta in onda in prima serata su Canale 5.

Chi è stato eliminato tra Kabir Bedi, Antonio Medugno e Gianluca Costantino? Chi è al televoto per diventare secondo finalista? Ecco il riassunto di quanto accaduto ieri sera e i video più importanti.

Le news dell’ultim’ora del Grande Fratello Vip

La quarantunesima puntata del Grande Fratello Vip 6 si apre con il bacio “scherzoso” tra Delia Duran e Barù in confessionale. La modella venezuelana ammette di averlo fatto per ripicca contro Jessica Selassié, pur consapevole del sentimento nutrito dalla più grande delle sorelle Selassié nei confronti dell’enologo toscano.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Un bacio che Delia definisce scherzoso con Barù… e le conseguenze sono ben chiare: Jessica è ferita, mentre Alex non può far altro che osservare da lontano. #GFVIP pic.twitter.com/fSni2NOFnO — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 14, 2022

Barù viene invitato da Alfonso Signorini a fare chiarezza una volta per tutte sul rapporto che c’è tra lui e Jessica. L’uomo esordisce dicendo che la principessa è una sua ottima amica, per poi lasciare la porta aperta a un eventuale futuro fuori dalla casa, spendendo per la ragazza delle belle parole. Dal canto suo, la Selassié ha affermato di non voler mollare la presa su Barù, nonostante quanto appena visto.

Barù definisce Jessica come un'ottima amica… eppure lei si aspetta quel qualcosa di più… #GFVIP pic.twitter.com/uTYLnL2KYb — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 14, 2022

Delia Duran continua a essere al centro dell’attenzione. Stavolta viene chiamata in passerella per avere un primo confronto con il marito Alex Belli. Signorini le chiede di scegliere tra la finale del Grande Fratello Vip e la possibilità di baciare Alex e tornare a vivere insieme fuori dalla casa del GF Vip. La risposta della modella è glaciale: gira i tacchi e apre di nuovo la porta rossa, preferendo restare nel reality anziché fare di nuovo coppia con l’ex attore di Centovetrine.

Tra Alex e Delia sembra non esserci alcuna possibilità di recupero. #GFVIP pic.twitter.com/z8wtDGnhqW — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 14, 2022

Intanto è tempo di ricordare a tutti che è San Valentino. E quale migliore coppia da sfoderare per l’occasione se non quella composta da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro? I due, dopo essersi innamorati all’interno della casa del Grande Fratello, aspettano un bambino. Entrambi offrono alcuni consigli validi ai concorrenti di quest’edizione, elogiando in particolare Lulù Selassié per la sua storia d’amore con Manuel Bortuzzo.

… Paolo e Clizia ricordano che la vita nella Casa di #GFVIP può cambiare… e provare a resistere non serve, soprattutto se è l'amore a bussare. ❤️ pic.twitter.com/a6ihC41ssb — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 14, 2022

Oltre alla coppia formata da Lulù e Manuel, ce n’è un’altra che va ricomponendosi, ed è quella artistica-telepatica composta da Alex Belli e Soleil Sorge. Una reunion suggellata da un abbraccio volante che coglie di sorpresa la stessa Soleil. L’attore dovrebbe restare nella casa per due settimane, coprendo complessivamente quattro puntate, anche se non sono da escludere ulteriori colpi di scena.

Una stretta di mano, un abbraccio, delle risate… è così che Alex ritorna nella Casa. Come la prenderà Delia? #GFVIP pic.twitter.com/KFmMm7V2J3 — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 14, 2022

Esiste anche un San Valentino che non è tutto rosa e fiori. Ne sa qualcosa Nathaly, che dopo aver incontrato la figlia una settimana fa stavolta si trova davanti l’ex fidanzato Andrea, con il quale aveva partecipato a Temptation Island in passato. Il suo ex compagno vuole dire difendersi dalle parole pronunciate contro di lui da Nathaly all’interno della casa, ma la Caldonazzo non arretra di un millimetro, anzi.

… ed in passerella, Nathaly trova proprio Andrea. Che voleva parlarle in seguito a quanto emerso dalle sue parole in Casa. Ovviamente lo scontro è molto duro. #GFVIP pic.twitter.com/BPm8inIWTm — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 14, 2022

C’è poi un San Valentino speciale, dove l’amore è sopra ogni cosa, ed è quello tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Un’unione, la loro, suggellata ulteriormente dalle parole del nuotatore azzurro, desideroso di poter iniziare una nuova vita insieme alla principessa una volta che il reality sarà terminato.

Buon San Valentino, Manuel e Lulù… ora lontani ma sempre vicinissimi ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/LfbxFPG4xR — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 14, 2022

La puntata di conclude con le nomination al positivo: ai concorrenti viene infatti chiesto di nominare il concorrente che vorrebbero in finale. Per conoscere i tre nomi pronunciati più votati dal gruppo e l’eliminato di ieri sera vi rimandiamo al nostro approfondimento sulle nomination e l’eliminato di ieri sera.

Prima di andare ricordiamo soltanto che da questa settimana tornerà il doppio appuntamento settimanale, ma anziché al venerdì la puntata andrà in onda il giovedì.

Ti potrebbe interessare anche: Dove e come rivedere la replica dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 6