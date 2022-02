Al Grande Fratello Vip 6, Jessica Selassié ha svelato un retroscena su Katia Ricciarelli. Secondo quanto riportato dalla Principessa, la cantante lirica vorrebbe abbandonare il gioco prima della finalissima ma la redazione non la lascerebbe andare via.

Il retroscena

Nel post-puntata di lunedì 14 febbraio, Jessica si è lasciata scappare un retroscena legato a Katia. Scendendo nel dettaglio, la Principessa ha raccontato a Barù e Davide Silvestri di un ipotetico addio della cantante lirica al reality show:

“Manila mi ha detto che Katia vorrebbe andare via come Gianmaria e Manuel, ma non la fanno andare via”.

Al momento non è chiaro come stiano realmente le cose, ma la 76enne veneta da tempo minaccia di lasciare la Casa più spiata d’Italia.

Ricciarelli pronta a lasciare il GFVip

L’ex moglie di Pippo Baudo dopo avere festeggiato il compleanno al Grande Fratello Vip, aveva espresso il desiderio di tornare alla vita reale. Dal 18 gennaio ad oggi 15 febbraio, però, la cantante lirica si trova ancora reclusa nella casa di Cinecittà. Ma non è tutto, la diretta interessata in più occasioni avrebbe rivelato di non volere andare al televoto contro un concorrente più giovane di lei. Il motivo? Ricciarelli vorrebbe uscire dal reality show a testa alta e senza il giudizio dei telespettatori.

Katia in lizza per un posto in finale

In settimana, alcuni utenti del web avevano segnalato un retroscena legato alla gieffina. Secondo alcuni, Katia avrebbe cominciato a preparare la valigia ma nella 41^ puntata non è stata avanzata alcuna richiesta di uscire dal gioco. Al contrario, Katia Ricciarelli è in lizza per conquistare un posto nella finalissima in programma il prossimo 14 marzo. La concorrente se la dovrà vedere con Lulù Selassié e Soleil Sorge.

