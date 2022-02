Nel post-puntata del Grande Fratello Vip 6, in onda lunedì 14 febbraio su Canale 5, Alex Belli ha dato adito ad un chiarimento con la compagna Delia Duran. L’ex gieffino ha spiegato di essere tornato nella casa più spiata d’Italia per recuperare la sua storia d’amore.

Il rimprovero

Al termine della diretta, Alex ha rimproverato la compagna per l’atteggiamento avuto in queste settimane. L’attore ha sostenuto che non è stato bello vedere il flirt tra Delia e Barù solo per fare una ripicca a Jessica Selassié. Belli ha tirato in ballo anche Antonio Medugno: quest’ultimo, però, ha ricevuto i complimenti di Alex in quanto non ha ceduto alle avance della modella sudamericana. Secondo l’ex gieffino, Delia ha agito in quel modo per seguire i consigli di Nathalie Caldonazzo:

“La manipolatrice ti ha manipolato tutto questo tempo. Piano piano mi occuperò anche di lei. La tua cara amica, non è l’amica che pensi ok?”

‘Ho fatto un sacco di cose per te’

Secondo Miriana Trevisan e Manila Nazzaro, Alex Belli avrebbe sbagliato nel contianuare a pubblicare messaggi per Soleil Sorge. A tal proposito, il diretto interessato ha spiegato alla compagna Delia che mentre era fuori dal reality show non ha fatto altro che pensarla:

“Ho fatto un sacco di cose per te. Ma quello che ti arrivava qua, era solo negativo”.

Successivamente Alex ha dibati di essere tornato al Grande Fratello Vip solo ed esclusivamente per recuperare il suo matrimonio:

“Amore mio non mi sono mai staccato da te. Senza di te non riuscivo né a mangiare né a dormire…”

Infine, Belli ha rivelato di non essere geloso della vicinanza di Duran a Barù poiché è sicuro che tra i due ci sia solamente un gioco e nulla di più.

La replica della modella

Delia Duran dopo avere ascoltato il compagno, ha fornito la sua versione dei fatti. La modella sudamericana ha precisato di non avere mai mancato di rispetto a nessuno. Per quanto riguarda Barù, la diretta interessata ha precisato che il food blogger non è impegnato con Jessica Selassié. Dunque, non si può parlare di “sgarro” ad un’amica. In merito all’amicizia-artistica instaurata da Alex con Soleil Sorge, Delia ha accettato le scuse del compagno ma lo ha rimproverato per averla fatta soffrire:

“Menomale che hai ammesso questa str… Mi ha fatto male, str…”

