L’ingresso di Alex Belli nella casa del Grande Fratello Vip ha nuovamente cambiato le carte in tavola. Le prossime due settimane saranno fondamentali per prendere una decisione riguardo al rapporto con Delia Duran e Soleil Sorge. Quest’ultima, però, sembra non essere ancora pronta a vivere una situazione simile. Nelle ultime ore, infatti, ha deciso di aprire il suo cuore a Jessica Selassié e di ascoltare i suoi consigli.

La principessina ha provato ad aiutarla e ad incoraggiarla. Secondo lei, le sue azioni dovrebbero essere modulate sul comportamento di Alex.

GF Vip, Jessica Selassié dalla parte di Soleil Sorge: la dichiarazione

Soleil Sorge si trova in un momento di profonda indecisione. L’arrivo di Alex Belli le ha causato un grande disagio perché non sa bene come comportarsi con lui e con Delia Duran. È evidente che i suoi sentimenti non siano spariti ma, adesso, deve fare i conti anche con la presenza costante della moglie dell’attore.

Jessica Selassié, dopo aver ascoltato le preoccupazioni della ragazza, ha provato a offrirle il suo punto di vista. Per lei, Soleil dovrebbe lasciarsi andare per godere di questa possibilità. Non dovrebbe allontanarsi da Alex, ma viverlo come un amico, senza mettere le sue paure davanti a tutto.

Dovrebbe essere Alex a prendere una decisione definitiva. Jessica Selassié ritiene che Soleil dovrebbe tirarsi indietro solo nel caso in cui l’uomo decidesse di mettere dei paletti:

Se lui non mette dei paletti nonostante Delia sia qui e quello che c’è stato non sentirti in colpa, fai come ti pare. Ovvio che non vi bacerete, perché è ovvio, però abbracci, risate, complicità… fai come ti senti specie se lo percepisci da lui

Soleil Sorge ricambia il favore: “Viviti la tua esperienza”

Soleil Sorge ha ascoltato attentamente le parole dell’amica, ammettendo di sentirsi un po’ in colpa per la situazione. Non vorrebbe creare ancora problemi tra Alex Belli e Delia, ma è ovvio che prendere le distanze non la faccia stare bene.

Subito dopo, le due ragazze hanno anche parlato del rapporto tra Jessica e Barù. Anche in questo caso, si tratta di una relazione complicata e ricca di incertezze. La principessina si sta facendo molti problemi, ma secondo Soleil Sorge dovrebbe comportarsi diversamente e non rovinarsi l’esperienza nella casa del GF Vip:

Sono mesi che te lo dico. Viviti la tua esperienza e non concentrarti su queste stronz*te