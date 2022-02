Ormai, al Grande Fratello Vip, i litigi sono all’ordine del giorno. Negli ultimi giorni sono cambiate tante dinamiche che hanno spezzato lunghi rapporti di amicizia e favorito nuovi interessi. In particolare, subito dopo la diretta di ieri sera, c’è stato un acceso scontro tra Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro.

Alfonso Signorini, infatti, ha mostrato alcuni video che hanno incendiato il clima della casa. Inoltre, durante la lite tra le due concorrenti, è stata chiamata in causa anche Miriana Trevisan. Nel giro di pochi minuti la situazione è degenerata così tanto da raggiungere il punto di non ritorno.

GF Vip, Katia Ricciarelli sbotta contro Manila: “Ti stai ad attaccare a queste cose”

Katia Ricciarelli, dopo la fine della diretta di ieri sera, ha espresso subito il suo malcontento per il comportamento avuto da Manila Nazzaro. A parer suo, l’ex amica non è stata sincera con lei. Si è espressa in modo poco chiaro, non permettendole di comprendere le sue reali intenzioni. Katia Ricciarelli ha ammesso di aver voluto favorire Davide Silvestri perché ritiene che lui abbia il desiderio di costruirsi una carriera:

Ti stai ad attaccare a queste cose. Io sono molto contenta delle mie scelte. Tu hai sempre detto che sei una donna felice, con due figli, un marito che mi ama e un lavoro che mi aspetta.Lascia che vadano avanti persone che devono farsi una carriera

Ovviamente, Manila Nazzaro si è opposta fortemente alle parole della cantante lirica e ha tenuto a precisare che non si è mai comportata da ragazzina con nessuno. Inoltre, ha contestato il fatto che Katia si sia permessa di chiamarla “vipera”.

Nella discussione, la cantante ha chiamato in causa anche Miriana Trevisan per via delle sue nomination. L’ha accusata, infatti, di essere stata dalla sua parte fino all’ultimo e poi di averla votata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da gfvipvideo2022 (@grandefratellovipnewsdiretta)

Manila sconvolta per la lite con Katia: Miriana dalla sua parte

Manila Nazzaro e Miriana Trevisan hanno avuto modo di parlare dell’accaduto. L’ex Miss Italia è apparsa piuttosto provata dalla situazione con Katia, soprattutto perché si sente costantemente sotto accusa:

Ha detto delle cose proprio brutte. Ora, a questo punto, mi interessa solo riuscire a non andare in depressione totale qua dentro. Ma che mi frega di piacere a Kabir? O di essere compresa da Katia? Ma sti cavoli

Miriana ha subito preso le difese di Manila. Ha ammesso di comprendere le parole dell’amica e di essere contraria anche al comportamento adottato da Kabir.

Manila ormai è stanca di essere presa continuamente in giro e di doversi rapportare, per forza, con simili persone. Fin dall’inizio, ha sempre cercato di dare il massimo e di prendersi cura di tutti, ma non le è stato dato alcun merito. Nathaly Caldonazzo, aggiuntasi alla conversazione, ha consigliato alla donna di lasciar perdere e di non dedicarsi più così tanto alla casa.

Katia e Manila riusciranno a ricucire il loro rapporto? Stando alle premesse, questa ipotesi appare alquanto remota, ma solo i prossimi sviluppi potranno suggerire la direzione che prenderà la loro “amicizia”

Non ho parole per il modo in cui viene trattata #Manila da persone la dentro e il modo in cui l'ha attaccata Alfonso per difendere l'indifendibile e intoccabile Katia. Schifo totale. Non merita questa merda. Parte 1@Lamoruso71 @Manilanazzaro #gfvip #jeru #jessvip #fairylu pic.twitter.com/d53bDuO5vw — Tiziana Mele (@TizianaMele89) February 15, 2022