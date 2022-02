Chi sarà il secondo finalista del Grande Fratello Vip 6? A deciderlo sarà il pubblico da casa, chiamato a votare una tra Katia Ricciarelli, Soleil Sorge e Lulù Selassié: la concorrente che riceverà più voti durante il televoto di questa settimana raggiungerà Delia Duran in finale.

A seguire i risultati dei sondaggi online sul televoto della puntata di giovedì 18 febbraio: scopriamo chi è in testa e chi invece non ha alcuna possibilità per ambire a un posto nella finalissima di lunedì 14 marzo.

GF Vip 6, chi sarà il secondo finalista? I risultati dei sondaggi

Le percentuali dei sondaggi di Forumfree e RealityHouse vedono in prima posizione Lulù Selassié. La principessa etiope è al momento davanti a Soleil Sorge, mentre la meno votata (per usare un eufemismo) è Katia Ricciarelli.

Sondaggio Forumfree

Lulù Selassié: 52,29%

Soleil Sorge: 46,15%

Katia Ricciarelli: 1,55%

Sondaggio RealityHouse

Lulù Selassié: 55%

Soleil Sorge: 43%

Katia Ricciarelli: 2%

Lulù Selassié vede dunque avvicinarsi a grandi passi il traguardo della finale del Grande Fratello Vip 6. Dopo la bellissima sorpresa ricevuta dal fidanzato Manuel Bortuzzo per la giornata di San Valentino, la sorella di Jessica e Clarissa potrebbe vivere una nuova serata da sogno giovedì prossimo, quando Alfonso Signorini comunicherà alle tre concorrenti al televoto il nome della seconda finalista di quest’edizione.

Non è una sorpresa vedere Lulù davanti a Soleil, nonostante la Sorge sia stata a lungo la protagonista della prima parte del programma, vantando un seguito di pubblico eccezionale. Lulù è uscita alla distanza, acquistando sempre più forza dopo le offese ricevute da Katia Ricciarelli a fine dicembre e dopo essersi scontrata direttamente con Soleil.

Inoltre la “fairy” del GF Vip può contare anche sul supporto dei fan di Jessica, che con gli hashtag #jessvip e #jeru monopolizzano a ogni ora del giorno i feed di Twitter inerenti il reality show di Canale 5. Insomma, come dimostrano i primi risultati dei sondaggi del Grande Fratello Vip, per Lulù la strada che porta alla finale è tutta in discesa.

Se queste percentuali verranno confermate anche in occasione della diretta di giovedì, Soleil Sorge potrebbe di nuovo rimandare a data da destinarsi l’approdo alla finalissima. Contro Lulù (ma sarebbe stato lo stesso anche se ci fosse stata Jessica al televoto) le speranze di vincere sono pressoché nulle: Soleil può sì contare su un fandom importante, ma è solo uno, invece Lulù riesce a convergere su di sé i voti della stragrande maggioranza di persone che seguono con attenzione ogni dinamica all’interno della casa del Grande Fratello Vip.

Chi ha invece zero possibilità di approdare in finale è Katia Ricciarelli, come confermano i numeri spietati dei due sondaggi qui sopra. Per fortuna che le percentuali non vengono mai mostrate ai concorrenti, altrimenti chissà come reagirebbe la soprano…

