Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi ieri sera sono stati ospiti del GF VIP PARTY con Giulia Salemi e Gaia Zorzi. La neo coppia formatasi all’interno del Grande Fratello ha espresso alcune considerazioni molto importanti su Jessica Selassié e Barù Gaetani. Infatti si dicono non convinti dagli atteggiamenti di quest’ultimo.

Jessica deve farsi da parte

Secondo i “Gianfede” la coppia potenziale non è così rosea. Federica ha detto:

“In lui c’è qualcosa sotto che non va. Spero che Jessica se ne accorga. All’inizio questa storia mi piaceva, cioè come coppia li vedevo”.

Anche Gianmaria dal canto suo ha aggiunto:

“Le ho sempre detto di ascoltare il suo cuore, però a un certo punto bisogna dire anche basta. Dovrebbe fermarsi adesso. Se a Barù interessa sarà lui ad andare da lei. E’ anche giusto farsi desiderare. Deve allontanarsi per rispetto e amore di se stessa”.

Ma nonostante ciò, la princess continua netta per la sua strada, anche dopo la discussione con Delia ieri a causa del bacio a Barù, lei resta vicino al suo amico “speciale”.

La vincitrice del Grande Fratello

Secondo Federica e Gianmaria Jessica dovrebbe vincere il reality di Canale 5. La ragazza ha detto:

“Io penso che lei debba vincere perché ha tutte le carte in regola per vincere, è una ragazza semplicissima, umile, in gamba, si dà da fare per gli altri”.

E non è l’unica a pensarla così. Tuttavia come seconda finalista arriverà una persona in nomination tra Katia Ricciarelli, Lulù Selassié e Soleil Sorge. I pronostici danno come vincitrice la princess. Ma nel caso, riusciranno entrambe le sorelle ad arrivare in finale? Sarebbe una grandissima soddisfazione per la famiglia. Infatti erano delle perfette sconosciute al pubblico televisivo, prima della loro partecipazione al GF.

