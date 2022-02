La diretta del Grande Fratello Vip 6 di ieri ha fatto uscire fuori il conflitto tra Jessica Selassié e Delia Duran. Un autogol clamoroso di quest’ultima, che ora si ritrova anche la sorella Clarissa fuori dalla casa contro. Finora invece quest’ultima l’aveva sempre sostenuta ed è grazie ai voti dei suoi fan che è diventata finalista. Ma ora la musica è cambiata.

Clarissa Selassié contro Delia

Dopo la diretta al vetriolo di ieri sera, il commento della terza princess eliminata dal Grande Fratello Vip, era d’obbligo. Infatti non è tardato ad arrivare:

“Mi dispiace vedere donne come Delia che si proclamavano così tanto vittime, e soprattutto lo hanno fatto credere a tutta Italia, inclusa me. Io che sono stata la prima a supportarla da fuori perché credevo lei fosse realmente una donna delusa e ferita dal proprio uomo, quando poi ha dimostrato di essere la prima a impegnarsi per far stare male altre donne”.

La rabbia dell’ex concorrente del reality di Canale 5 è grande a causa delle parole che si è scambiata con la sorella, un attacco gratuito che ha destato molto stupore anche tra gli altri inquilini:

“Altro che solidarietà femminile. Mi vergogno per il modo in cui ci sia gente che abbia ascoltato certe parole e non abbia tutelato mia sorella e la derideva in varie occasioni”.

Leggi anche: Come vedere la replica del Grande Fratello Vip

L’appello della princess

Clarissa Selassié ha lanciato un appello su Instagram agli altri vipponi:

“Ricordatevi: l’Italia guarda tutto, miei ex compagni e non, non ve lo scordate”.