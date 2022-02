È ritornato nella casa del Grande Fratello Vip 6 il grande protagonista di quest’edizione. Nonostante anche fuori dalle quattro mura sostenesse 3/4 della puntata, ora gli autori hanno deciso direttamente di farlo interagire 24 ore su 24 con tutti. Così Alex Belli è ritornato e tutto è già cambiato.

Katia Ricciarelli nel vederlo ieri sera ha dichiarato: “Vi rendete conto che questo ci ha presi tutti per scemi?” Ed effettivamente è stato così, ha ridotto tutti i concorrenti a semplici figuranti nel suo show.

Il chiarimento con Delia Duran

Ma la più contrariata all’arrivo del Man nella casa paradossalmente è proprio la moglie, consapevole che ora gli ruberà tutta la scena. Delia Duran durante la diretta di ieri lo guardava a bocca aperta visibilmente seccata. Poco prima lui aveva colto la palla al balzo per sgridarla a causa del bacio con Barù:

“Voglio solamente farti ragionare, dove è finita la Delia che conosco io? La donna elegante, tutta di un pezzo, che non si fa manipolare? Stai mettendo in dubbio tutto ciò che siamo stati per il nulla, per dei tweet”.

L’ex attore di Centovetrine fin da ieri sta cercando di spiegare alla moglie che non è conveniente schierarsi contro Jessica e quello che ha fatto le si ritorcerà contro.

Nella notte, dopo la diretta, i due finalmente hanno trovato un punto di congiunzione. L’uomo si scusa ulteriormente con la compagna:

“Ascoltami, sono qua adesso. Sono venuto qua dentro per te. Ti devi fidare, tutti sparlano. Mi devi ascoltare, sei andata in over. Ti chiedo scusa, ma quei tweet erano solo una piccola punta dell’iceberg che ti arrivava, io in puntata cercavo di spiegartelo. Godiamoci questo momento, è una fortuna che io sia qui. Io lascio perdere tutti i 3 anni bellissimi vissuti insieme per questa str**ta qui?”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gfvipvideo (@mondodelreality)

L’attore inoltre, in barba a qualunque regolamento da tenere, dà dei chiari suggerimenti di gioco a Delia Duran dicendole che Nathalie è una manipolatrice e non è sua amica:

ALEX BELLI DÁ DELLA "MANIPOLATRICE" A NATHALY PER IL SEMPLICE FATTO CHE LO HA SGAMATO A TEMPO RECORD SENZA NEMMENO PARLARCI#GFVIP pic.twitter.com/F65YJunUCq — ᴄʀᴜᴅᴇʟɪᴀ ᴅᴇ ᴠɪᴘ 🏳️‍🌈 (@crudeliadevip) February 15, 2022

La scenata di gelosia per Soleil Sorge

Non è mancata neanche la scenata di gelosia. Infatti Delia è ritornata sull’innamoramento di Alex verso Soleil Sorge. Lui non gliel’aveva detto a casa e questa cosa ha fatto scattare nella donna una diffidenza e senso di ingiustizia profondo. Quando l’attore si inginocchia davanti all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne per convincerla a dire ciò che vuole, Delia si infuria e lo stacca in malo modo da lei: “Non toccarla!”

Alex si inginocchia a Soleil.

Delia sbotta "non toccarla"

Posso dire che qua ha fatto bene?

L'ho detto. #gfvip #solearmy pic.twitter.com/iDlu201sWR — Soleilandia 🚀✨ (@Soleilandia) February 15, 2022

Con Alex Belli dentro la casa a troneggiare su tutte e su tutto, sicuramente ne vedremo delle belle! Gli altri concorrenti se finora sono stati calmi e accoglienti per il suo arrivo, non resisteranno a lungo.

