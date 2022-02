Le nomination di questa sera coinvolgono tanti elementi all’interno della casa. Infatti tutti i concorrenti avrebbero delle ragioni per restare in gioco e si sono ben inseriti all’interno del gioco, nonostante tra Kabir Bedi e i due nuovi entrati ci sia una netta differenza di tempo di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 6.

Ma gli inquilini nella casa hanno le idee ben chiare su chi secondo loro dovrebbe uscire stasera.

Sophie Codegoni ha il suo eliminato

Se per quanto riguarda i sondaggi non ci sono dubbi sul fatto che Gianluca Costantino sia il possibile eliminato di questa quarantunesima puntata, invece dentro il reality di Canale 5 non è esattamente così. Sophie Codegoni ieri ha aperto un dibattito sul fatto che Kabir Bedi dovrebbe essere il concorrente da eliminare.

“Io ultimamente non lo vedo più”.

Anche Soleil Sorge le dà ragione a riguardo e aggiunge:

“È vero, gliel’ha detto anche la compagna. Si è un pochino preso male, spento da determinate situazioni che son successe, tra cui la problematica con Manila”.

Sophie ha aggiunto:

“All’inizio lo sentivo, adesso ti dico la verità, non lo vedo”.

Pienamente daccordo con Sophie.

Simpatia o no per Gianluca e Antonio, ma Kabir ormai è trasparente e tra i 3 se uscisse lui ai fini del gioco non si sentirebbe la mancanza#gfvip pic.twitter.com/VD7aSFAioQ — Catia (@catiuz92) February 14, 2022

Kabir non ha superato la nomination di Manila

Effettivamente il “santone indiano” del Grande Fratello effettivamente ha mal digerito il comportamento di Manila Nazzaro e non crede alle sue parole”. In una conversazione con Davide Silvestri si è espresso così:

“Quello che ho visto non con parole, ma con azioni, per 6 giorni successivi”.

Kabir lo credevo saggio, e invece continua con la storia della nomination e ad usare parole non belle nei confronti di Manila. Il suo pensiero sarà stato contaminato da qualcuno?! E poi #Manila può nominare chi cazzo vuole come tutti! 🙌🏻@Manilanazzaro @Lamoruso71#gfvip #jeru pic.twitter.com/CkQ3zAYg8g — Tiziana Mele (@TizianaMele89) February 11, 2022

Per lui il comportamento di Manila è assolutamente incoerente e non le crede. Infatti aggiunge:

“Ha coltivato l’amicizia con tutti ma teme me, te, Katia e Barù; lei cambia come il vento ma non è amica di nessuno!”