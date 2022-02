Manuel Bortuzzo riuscirà a fare una sorpresa alla sua amata Lulù Selassié per San Valentino? A quanto pare proprio di sì. Infatti il protagonista del Grande Fratello Vip 6 ha lanciato uno spoiler grandissimo sulla sua sorpresa.

Il San Valentino di Manuel e Lulù

Le anticipazioni della puntata di stasera ricordano che ci saranno delle gradite sorprese per i “vipponi” innamorati in questo giorno speciale. Il nuotatore in particolare, ha sempre sostenuto di voler fare un festeggiamento “in grande” per la sua Lulù, guardandola negli occhi e potendole dire tutto ciò che prova per lei.

La princess del resto, da quando è andato via il suo fidanzato dalla casa del Grande Fratello Vip, non sta benissimo. Ha forti sbalzi d’umore dovuti proprio al senso di solitudine che prova. Manuel vorrebbe farle superare questo stato d’animo attraverso un bel gesto d’amore.

Su Twitter il ragazzo ha postato una foto di scarpe rosse con il tacco che recano incise sulla suola con i brillantini, le loro iniziali. Un dolce pensiero che anticipa ciò che accadrà. Infatti il ragazzo sul social scrive “Stasera…” lasciando presagire che regalerà queste scarpe alla sua amata.

La sorpresa della mamma di Lulù e Jessica

Poche ore fa la mamma, consapevole anche lei del momento particolare della figlia, è andata fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 6 per urlare, insieme a Clarissa, il supporto alle sue due figlie ancora dentro il reality di Canale 5. Una sorpresa graditissima che le ragazze hanno accolto con gioia. Ma il pensiero della “fatina” è andato subito al suo fidanzato:

“Spero che siano venute con Manu, magari le ha accompagnate in macchina”.

Ecco il video della scena:

Clari e sua mamma sono andate ad urlare per jess e lulu. Posso dire che sentire la voce della queen che urla per le sue figlie mi ha ricordato da dove proviene l immenso amore che la mia fatina è capace di dare 🤧💜 #gfvip #fairylu #luluemanuel ps loro sono FAMIGLIA💜 pic.twitter.com/95PW1DGeuc — Lola Grullita 🧚‍♀️🏊‍♂️ (@LGrullita) February 14, 2022