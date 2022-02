La diretta del Grande Fratello Vip 6 di stasera è ricca di confronti che mettono in luce gli attriti che scorrono sotterranei (o no) all’interno del reality di Canale 5. In questo caso le protagoniste sono Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro. Le due erano grandi amiche insieme a Soleil Sorge, tanto da essere paragonate alle 3 gemelline di Shining. Ma dopo l’arrivo di Delia Duran è tutto cambiato.

Il confronto tra Katia e Manila

La clip che Alfonso Signorini fa vedere durante la diretta mette in cattiva luce Manila Nazzaro. Appare chiaro da essa come l’ex Miss Italia non sopporti più la cantante lirica e ne parli male alle spalle, fino ad arrivare al punto di suggerire la nomination contro di lei al suo gruppo formato da Miriana Trevisan, Jessica e Nathalie Caldonazzo.

Qualcosa tra Katia e Manila sembra essersi rotto… irrimediabilmente. #GFVIP pic.twitter.com/6UMDykpWe0 — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 14, 2022

Ma quando è stato il momento di argomentare quanto visto, Manila dice l’esatto opposto e, anzi, afferma che non stava parlando della soprano. Il conduttore si infuria e fa rivedere alcuni pezzi della clip per mostrarle come fosse inconfutabile che parlasse di lei.

Leggi anche: Come vedere la replica del Grande Fratello

Il litigio in diretta

La speaker radiofonica cerca di chiarire con l’artista, ma il danno ormai è fatto, tanto che le risponde:

“Io, non sembra, ma capisco tutto e vedo i vostri sguardi. In 50 anni ho imparato tante cose, lo vedo che siete sempre a parlare”.

L’altra ci prova:

“Katia, ci siamo aiutate e volute bene entrambe, lo sai bene che ti sono stata accanto sempre”.

Il problema sono le votazioni per chi dovesse andare in finale. La cantante non ha mai sopportato che Manila abbia scelto Miriana per andare in finale e, di rimando, l’altra si è offesa perché lei ha scelto Davide Silvestri, asserendo che bisogna dare spazio ai giovani.

La discussione degenera tanto che Katia risponde:

“Finiscila che tu hai cambiato 3 o 4 volte bandiera – e su Miriana aggiunge:– dai che prima non la potevi vedere e ora siete culo e camicia”.

Dopo il confronto Miriana e Manila si spalleggiano a vicenda affermando di non aver mai parlato male di Soleil Sorge e Katia Ricciarelli, ma il pubblico che le vede 24 su 24 sa bene che cos’ha visto:

Su Twitter gli utenti sono molto caustici nei confronti di Manila e del suo comportamento dicono:

Manila è l'amica che nella vita non vorrei mai.

Ti tradisce e ti pugnala senza pietà e pretende pure di fare la vittima.

Una manipolatrice di situazioni e persone.

I suoi occhi sono limpidi,ma il suo cuore no.#GFVIP — 💐🏡📝🧳 (@petitmaison22) February 14, 2022