In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Guenda Goria ha commentato la sua esperienza al Grande Fratello Vip 5. Secondo la musicista, quel tipo di reality show non fa sconti a nessuno. Al tempo stesso, però, aiuta le persone anche a fare un percorso interiore e mettersi a nudo con le proprie fragilità.

Le parole dell’ex gieffina

Guenda Goria ha partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello Vip con sua mamma Maria Teresa Ruta: le due concorrenti gareggiavano separatamente. In un’intervista la 32enne ha espresso un giudizio piuttosto duro sul reality show condotto da Alfonso Signorini:

“Un’esperienza di vita, una grande oppurtunità professionale, un gioco. Se vogliamo, un tritacarne legato al proprio privato“.

Stando al commento dell’ex concorrente, il Grande Fratello Vip è un’esperienza tosta che non fa sconti a nessuno. A tale proposito Guenda ha ribadito che la sua eliminazione è stata ingiusta. Nonostante il commento duro sul programma di Canale 5, la diretta interessata ha speso anche parole di stima. Per Goria, partecipare a quel tipo di reality show è stato un punto di partenza per farsi conoscere al pubblico del piccolo schermo in “vesti” diverse dal solito:

"Mi ha permesso di portare avanti la persona, senza alcuna maschera".

I progetti di lavoro per il futuro

Dopo il Grande Fratello Vip, Guenda Goria è tornata a svolgere il suo mesteriere ovvero quello di pianista. L’ex gieffina è impegnata con il programma “La pianista perfetta”. Domenica 13 febbraio, Guenda insieme al compagno Mirko Gancitano è intervenuta nel programma Linea Verde per parlare della Sicilia. Inoltre, la 32enne è stata impegnata con la trasmissione televisiva “Top-tutto fa tendenza”. A proposito di quest’ultimo, la giovane ha confidato di essersi divertita molto ad intervistare le persone e parlare di svariati argomenti in giro per Milano.

Infine, Guenda Goria ha spiegato che insieme al suo futuro marito Mirko viaggerà per l’Italia e documenterà tutto sui social.

