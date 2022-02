Gianluca Costantino ha deciso di raccontarsi al Grande Fratello Vip 6. Il 35enne ligure ha confidato di essere single da molto tempo, in quanto dopo l’ultima relazione non è riuscito più ad aprire il suo cuore. Ripensando al rapporto con la sua ex compagna, il giovane ha speso delle parole al miele.

“Mi sono lasciato ad aprile”

Parlando con i suoi compagni d’avventura, Gianluca ha spiegato di essere single da molto tempo:

“Mi sono lasciato ad aprile, purtroppo è finita molto male”.

Nel pensare ai momenti vissuti con la sua ex, il diretto interessato ha avuto un crollo emotivo:

“Mi ricordo che quando mi alzavo al mattino e avevo lei accanto, non mi interessava nulla”.

Sulla base di quanto dichiarato, il 35enne ha ricordato che gli bastava vedere il sorriso della sua compagna per essere felice.

I motivi della rottura

Dopo essere tornato single, Gianluca ha ammesso di avere vissuto un momento di difficoltà. In un determinato periodo della sua vita, il giovane ha preferito non uscire di casa per non incontrare nuove ragazze. L’unica cosa che voleva Gianluca, era stare bene con sé stesso. Secondo l’attuale concorrente del GFVip, un sentimento forte non può finire da un giorno all’altro. Ma perché è finita con la sua ex fidanzata? Il migliore amico di Alessandro Basciano ha dichiarato:

“Non c’erano obiettivi in comune…”

In principio, tra i due c’è stato un forte sentimento. Poi, è diventato solo attrazione fisica. Sebbene i due avessero già conosciuto le rispettive famiglie, la relazione è giunta al termine. Da quel momento, il gieffino sembra non ha più rovato una donna al suo fianco:

“Non ho mai più frequentato qualcuna”.

