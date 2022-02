Nel corso di una chiacchierata al Grande Fratello Vip 6, Antonio Medugno ha rivelato un retroscena su Tik Tok. Scendendo nel dettaglio, il bel campano ha confidato che gli è stato imposto di dire che fosse single per attirare più visibilità. A tal propoposito il giovane ha spiegato che la fidanzata con cui era impegnato, non ha mai digerito la cosa.

Il retroscena

Giorno dopo giorno, Antonio si sta facendo conoscere dai suoi compagni d’avventura. Domenica 13 febbraio, il diretto interessato ha fatto una confidenza legata al suo successo su Tik Tok:

“Mi hanno imposto di fingermi single”.

Medugno ha ammesso che all’epoca era impegnato con una ragazza. A quanto pare, la giovane non avrebbe mai accettato questa cosa. Nel corso della chiacchierata, Antonio si sarebbe lasciato sfuggire il nome di Giulia D’Urso, ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Giulia D’Urso: ‘Senza parole’

Sul web, era già circolata la voce di un possibile flirt tra Antonio Medugno e Giulia D’Urso. Al momento dell’ingresso del tiktoker, il ragazzo aveva confidato di avere avuto una notte di passione con Clarissa Selassié (ex gieffina e sorella di Lulù e Jessica). In occasione di un confronto con il nuovo concorrente, la Principessa aveva sostenuto che Antonio fosse andato a Roma per incontrarla.

Stando a quanto riportato dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, però, le cose non sarebbero andate in quel modo:

“E’ venuto a Roma per te? Senza parole…”

La giovane infatti, aveva ribadito che Medugno fosse andato nella Capitale per incontrare lei e non Clarissa Selassié. Per dimostrare la sua versione dei fatti, Giulia aveva precisato di essere in possesso di chat e messaggi vocali scambiati con il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 6.

