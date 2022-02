Nella casa del Grande Fratello Vip, i riflettori continuano a puntare in direzione di Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. La modella venezuelana, protagonista del chiacchieratissimo triangolo amoroso, negli ultimi tempi, si è avvicinata molto ad Antonio Medugno. Il ragazzo, però, ha preferito prendere le distanze. Inoltre, nella giornata di oggi, i due si sono confrontati su un argomento molto spinoso: le relazioni sentimentali.

Antonio ha addirittura consigliato a Delia di riflettere sul suo rapporto con Alex e di prendere in considerazione la possibilità di tornare insieme a lui.

GF Vip, Antonio Medugno ripensa alle sue ex ragazze

La vicinanza tra Antonio Medugno e Delia Duran non è passata inosservata agli occhi attenti del pubblico. Oggi, in occasione di San Valentino, i due si sono confrontati riguardo ai loro gusti in ambito sentimentale. Antonio Medugno ha ammesso di essere stato quasi sempre attratto da donne bionde con gli occhi chiari. Però, ha avuto anche modo di frequentare ragazze more:

Ti dico di si però poi mi sono piaciute anche le more. Poi mi piace quando una persona non è superficiale, quando legge tra le righe, parla bene, capisce, mi prende

Anche Gianluca Costantino ha deciso di intervenire nella discussione. Secondo lui, è sbagliato affezionarsi a persone sempre diverse. La cosa migliore sarebbe trovare la partner giusta e innamorarsi di lei:

Io mi sono innamorato due volte. Credo che quando lo sei fai delle cose spinte da un’energia diversa che non faresti in nessun’altra occasione

Delia Duran ancora confusa: “Non al 100”

Nel bel mezzo della conversazione, Antonio Medugno ha dato per scontato che Delia Duran e Alex Belli sarebbero tornati insieme una volta terminato il GF Vip. Ovviamente, la modella non ha accettato di buon grado le sue parole. Non è sicura, infatti, di riuscire a perdonare l’attore:

Ho detto che mi è piaciuta la cosa dell’aereo, ma non è detto che mi riconquista. Ho detto nel caso in cui va tutto bene vediamo. Non al 100%

Antonio, però, ha continuato a essere certo del contrario. Per lui, Delia è innamorata di Alex e dovrebbe prendere in considerazione l’idea di tornare con lui per smettere di stare male:

Devi stare bene prima tu e poi lui. Se ti fa stare male sono il primo a dirti di non tornare da lui. Ma se tu sei innamorata, sono il primo a dirti di andare. Sbattici la testa

Sembra che Antonio non sia affatto interessato a Delia, infatti, non si è fatto molti problemi a spingerla tra le braccia di un altro uomo. Come si evolverà il rapporto tra Delia e Alex? Per scoprirlo basterà seguire la diretta di questa sera del GF Vip