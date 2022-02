Per festeggiare San Valentino, Alessandro Basciano ha scritto una lettera d’amore a Sophie Codegoni. I due concorrenti del Grande Fratello Vip 6 hanno festeggiato la festa degli innamorati in anticipo, perché lunedì 14 febbraio saranno impegnati nella diretta del reality show di Canale 5.

La sorpresa

Mentre Sophie si trovava in camera con le sue amiche, Alessandro ne ha approfittato per prepararle una sorpresa. Scendendo nel dettaglio, il 32enne ligure ha allestito la zona piscina a festa con palloncini a forma di cuore, un tavolo per due e dello spumante per brindare.

Al termine della cena con gli altri “vipponi”, Basciano ha chiesto alla sua amata di seguirlo in piscina.

Alessandro dichiara il suo amore

Dopo avere colto di sorpresa Sophie, Alessandro ha tirato fuori una lettera. Il diretto interessato ha confidato di essere in imbarazzo, perché ha scritto tutte cose che provengono dal suo cuore. Poi, ha esordito:

“Vorrei iniziare così, dando un titolo a questa lettera, anzi a questa favola”.

Il gieffino ha spiegato che nessuno avrebbe mai immaginato la loro favola d’amore. Nonostante gli alti e bassi causati dal loro carattere, non recitano copioni. Basciano nella missiva ha rivelato che la sua vita è cambiata da quel 17 dicembre, giorno in cui ha varcato la porta rossa della casa di Cinecittà:

Mi stai facendo ricredere nell’amore e riaprire il cuore”.

Senza giri di parole il 32enne ha speigato di fidarsi ciecamente della sua compagna, nonostante abbia molte paure. Al termine della lettera, Alessandro Basciano ha speso dolci parole per la sua fidanzata:

“Il nostro amore è folle, come noi. Nel bene e nel male ci sarò sempre, sei la mia vita. Ti amo!”

Alessandro Basciano ha regalato a Sophie Codegoni anche un album fotografico da riempire. Inoltre, ha fatto recapitare alla sua amata una scatola a forma di cuore contenente le loro foto.

