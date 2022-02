Lunedì 14 febbraio andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. In tale occasione assisteremo ad un colpo di scena che, ormai, era già stato annunciato, ovvero, il ritorno in casa di Alex Belli. Questa, però, non è l’unica sorpresa che creerà scompiglio tra i concorrenti. In occasione del giorno di San Valentino, infatti, molti di loro riceveranno delle sorprese. Per una protagonista in particolare, però, potrebbero esserci delle sorprese sgradevoli. Ecco di chi si tratta.

Anticipazioni 14 febbraio GF Vip: il ritorno di Alex Belli

Le anticipazioni della puntata del 14 febbraio del GF Vip rivelano che tra gli eventi più attesi ci sarà, sicuramente, il ritorno in casa di Alex Belli. Dopo essere stato squalificato per aver abbracciato sua moglie Delia Duran, l’attore metterà nuovamente piede nella casa più spiata d’Italia per restare un periodo di tempo limitato. In tale occasione avrà modo di confrontarsi con Delia e Soleil Sorge in modo da chiarire una volta per tutte il loro scomodo triangolo.

I concorrenti del GF Vip sono già a conoscenza di questo ingresso. Anche se Alfonso Signorini li ha tenuti all’oscuro, i protagonisti lo hanno scoperto in quanto alcune persone si sono recate fuori la casa di Cinecittà ed hanno gridato questa notizia bomba. Ad ogni modo, i colpi di scena non sono affatto finiti qua.

Le sorprese per San Valentino e l’amara scoperta di Manila Nazzaro

Nel corso della puntata del 14 febbraio del GF Vip, infatti, ci sarà spazio anche per altri avvenimenti degni di nota. In occasione del giorno della festa degli innamorati, molti vipponi riceveranno delle sorprese. Lulù Selassiè, ad esempio, dovrebbe ricevere uno splendido regalo da parte di Manuel Bortuzzo. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, invece, si sono concessi dei momenti di passione in queste ore e, certamente, nella messa in onda di questa sera saranno chiamati a commentare.

Ma un altro colpo di scena degno di nota dovrebbe riguardare Manila Nazzaro. La donna, infatti, non ha ricevuto nessuna sorpresa dal suo compagno Lorenzo Amoruso. Nella puntata in questione, infatti, dovrebbe prendere visione dei messaggi che l’uomo ha pubblicato su Instagram in questi giorni in cui ha paventato addirittura l’ipotesi di interrompere la loro relazione. Successivamente, però, l’uomo ha rettificato ed ha spiegato che il suo amore per Manila è ancora forte e indissolubile. Infine, ci sarà l’eliminazione. Chi tra Kabir, Antonio e Gianluca abbandonerà il reality show?

Torna una coppia di ex gieffini

In occasione del giorno di San Valentino, inoltre, la produzione del reality show ha deciso di ospitare all’interno dello studio una coppia che ha partecipato ad una precedente edizione del GF Vip. Loro sono Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, che forniranno sicuramente un contributo di dolcezza alla puntata. L’amore tra i due procede a gonfie vele, sta di fatto che aspettano anche un bambino. Per questa e tante altre sorprese romantiche non ci resta che attendere le 21:30 circa, sintonizzarci su Canale 5 per assistere ad una nuova ed esilarante puntata del GF Vip.

Pronti per la serata di questa sera del #GFVIP?! Dall'entrata di #AlexBelli, alla sorpresa di Manuel a Lulù… Da non perdere! ⚡️#Mattino5 pic.twitter.com/2wv5wY8Na7 — Mattino5 (@mattino5) February 14, 2022