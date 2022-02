Nella puntata del Grande Fratello Vip 6 di lunedì 14 febbraio l’esito del televoto decreterà il diciassettesimo eliminato di quest’edizione. Al televoto ci sono Antonio Medugno, Gianluca Costantino e Kabir Bedi: il meno votato dovrà abbandonare per sempre la casa del GF Vip, a un mese esatto dalla finalissima.

Scopriamo insieme che cosa dicono i sondaggi del Grande Fratello Vip 6 sull’eliminazione del 14 febbraio: ecco i risultati aggiornati con le percentuali dei più importanti sondaggi pubblicati in rete.

Grande Fratello Vip 6, eliminato 14 febbraio: i risultati dei sondaggi

Chi sarà eliminato tra Antonio Medugno, Gianluca Costantino e Kabir Bedi nella nuova puntata del Grande Fratello Vip in onda lunedì prossimo? Secondo i sondaggi dei portali Forumfree e RealityHouse, il meno votato dei tre e dunque a rischio eliminazione è Gianluca.

Risultati sondaggio Forumfree – Chi vuoi salvare tra Antonio, Gianluca e Kabir?

Antonio Medugno: 48,12% Kabir Bedi: 36,43% Gianluca Costantino: 15,45%

Risultati sondaggio RealityHouse – Antonio, Kabir e Gianluca, chi vuoi salvare e perché?

Antonio Medugno: 48% Kabir Bedi: 35% Gianluca Costantino: 17%

*le percentuali di voto qui sopra sono aggiornate alla mattina di lunedì 14 febbraio.

Al momento dunque Antonio Medugno è saldamente in testa sia nel sondaggio di Forumfree sia nel sondaggio di RealityHouse, con oltre metà delle preferenze in entrambi i casi. Evidentemente Antonio gode della simpatia del pubblico dopo essere stato offeso da alcune concorrenti all’interno della casa per il suo aspetto fisico, giudicato molto lontano rispetto a quello sfavillante messo in mostra su Instagram.

La prima a puntare il dito contro Antonio è stata Sophie Codegoni. L’ex tronista di Uomini e Donne ha messo in dubbio la veridicità degli scatti sui social del noto tiktoker napoletano. Anche in questo caso dunque si potrebbe parlare di voto contro, in questo caso all’indirizzo di Sophie, il cui credito presso la maggior parte degli utenti social è drasticamente calato dopo il clamoroso autogol messo a segno dalla madre un mesetto fa.

E se Antonio Medugno e Kabir Bedi sembrano certi della permanenza nel reality show di Canale 5, un po’ meno lo è Gianluca Costantino. Il personal trainer, a parte qualche ballo “proibito” con Delia Duran e i goffi tentativi di far ingelosire Barù avvicinandosi a Jessica Selassié, è stato di fatto invisibile agli occhi del pubblico da quando è entrato nella casa insieme ad Antonio. La percentuale di poco sopra il 10% suona come una condanna per il migliore amico di Alessandro Basciano, che così dopo appena due settimane corre il serio rischio di essere spedito di nuovo a casa (la sua).

Prima di andare, vi ricordiamo soltanto che per il verdetto dovremo attendere fino a lunedì prossimo, in quanto anche questa settimana la puntata del venerdì non andrà in onda.

Ti potrebbe interessare anche: Dove e come rivedere la replica dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 6