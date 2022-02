Durante la diretta del Grande Fratello Vip 6 si discute del comportamento di Delia Duran nella casa. Infatti, da quando si è dichiarata “libera”, la donna si sta dando da fare all’interno della casa tra baci e dichiarazioni. Ma se i desideri per Antonio Medugno sono innocui visto che dichiara di amare ancora Alex Belli, quello che ha dato Barù invece ha un altro peso.

Jessica Selassié scopre in puntata che l’ex moglie di Alex Belli ha baciato Barù e non la prende bene. Nella clip che la princess vede sente anche una frase molto importante della donna, infatti lei dice a Nathalie:

“ Amore io sono buona, io sono molto buona, però in fondo sono come un serpente “.

La faccia di Jessica è di ghiaccio, ma con grande signorilità liquida la faccenda con queste parole:

“Non sono innamorata di Barù, c’è un affetto. mi piace. Non mi fiderò mai più di Delia. Facesse quello che vuole. Di certo, se io vedo un’amica a cui dà fastidio un mio comportamento mi freno. Mi fa strano perché io e Delia ne abbiamo parlato e lei ha detto che non avrebbe fatto nulla per ferirmi. Non mi fiderò mai più di lei e non la considererò più. Nessuno dei due mi deve giustificazioni ma è così. Resta che io non mollo”.