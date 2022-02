In questi giorni sono circolate sul web delle voci secondo cui una ex corteggiatrice di Uomini e Donne potesse essere in dolce attesa. La persona in questione era Cecilia Zagarrigo. La ragazza, però, fino a questo momento era stata piuttosto reticente sulla questione, tuttavia, a distanza di un po’ di giorni, ha finalmente fatto il grande annuncio. Scopriamo che cosa ha rivelato.

Cecilia si rifà una vita dopo la delusione di Carlo

Cecilia Zagarrigo è incinta. Lei è stata un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne al trono di Carlo Pietropoli. Quest’ultimo decise anche di sceglierla, ma la storia tra i due non ebbe vita molto lunga. Dopo qualche mese, infatti, decisero di interrompere la loro relazione in quanto, soprattutto lui, non sembrava nutrire un sentimento forte nei confronti della giovane.

Con il passare del tempo, però, Cecilia è riuscita a rifarsi una vita in compagnia di un altro ragazzo, ovvero, Moreno Casamassima. Tra i due le cose sono nate un po’ per gioco, in quanto si sono sempre ostinati a trattarsi come degli amici. Poco alla volta, però, hanno cominciato a rendersi conto di provare qualcosa di più forte di una semplice amicizia, pertanto, hanno deciso di apportare un upgrade al loro rapporto.

La Zagarrigo annuncia di essere incinta

Cecilia, però, non ha mai voluto parlare molto della sua storia d’amore, forse nella speranza di tutelare il suo rapporto per paura di vivere un’ennesima delusione. Ad ogni modo, col tempo la storia è divenuta importantissima, al punto che i due hanno deciso di mettere su famiglia. A tal proposito, Cecilia Zagarrigo ha annunciato su Instagram:

“Quando pensavamo in grande parlavamo sempre dei bambini che avremmo voluto e tu mi dicevi sempre ‘te ne do 10, tu sei e sarai la mamma dei miei figli’ e io sognavo solo questo”.

Ebbene, a quanto pare il loro più grande desiderio si è avverato. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, ha aggiunto: “Possiamo finalmente dirvi, in questo giorno speciale che… noi due diventeremo tre“. I fan, chiaramente, hanno inondato di messaggi di auguri e di congratulazioni.

Un post condiviso da Cecilia Zagarrigo 🎀 (@cecilia_zagarrigo)