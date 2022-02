In queste ore Andrea Nicole e Ciprian Aftim si sono trovati a vivere un’esperienza davvero incresciosa durante la loro vacanza a Parigi. I due ex volti di Uomini e Donne si sono recati nella capitale francese per trascorrere qualche momento in reciproca compagnia, lontano dalla vita di tutti i giorni. Purtroppo, però, d’improvviso sono stati travolti da una rivolta e sono stati sequestrati. Vediamo cosa è accaduto.

Andrea Nicole e Ciprian travolti da una manifestazione

Andrea Nicole e Ciprian Aftim hanno affrontato un episodio alquanto increscioso durante il loro viaggio a Parigi. In questi giorni, la coppia ha mostrato ai suoi fan di essersi recata in tale luogo per fare una piccola fuga d’amore. Dopo essere stati di nuovo nello studio di Uomini e Donne per chiarire il loro punto di vista in merito a quanto accaduto in occasione della bizzarra scelta, i due hanno voluto ritagliarsi un momento tutto per sé.

Nel bel mezzo del loro soggiorno romantico, però, la coppia si è trovata ad affrontare una situazione davvero incresciosa. Nello specifico, infatti, Andrea Nicole e Ciprian sono stati travolti da una rivolta di manifestanti. Tra di loro c’erano No vax, gilet gialli, anti-Macron. La marcia dei Convogli della libertà ha fatto di tutto per entrare nella capitale francese e i due ragazzi si sono trovati nel mezzo del caos.

Il sequestro e come stanno adesso i due ex volti di Uomini e Donne

A dare l’allarme è stata l’ex tronista di Uomini e Donne, la quale ha pubblicato una foto tra le sue Instagram Stories in cui si vede una folla inferocita di persone. Al di sotto di tale immagine, poi, la protagonista ha scritto:

“Tremo ancora al pensiero che noi eravamo lì, sequestrati dalle gendarmerie, a cercare un riparo dalle loro spinte e gas lacrimogeni. Senza conoscere neanche il motivo”.

Le parole di Andrea Nicole, dunque, sono riuscite ad esplicitare la paura che sia lei sia il suo compagno Ciprian hanno provato nel vedersi improvvisamente travolti dalla folla. Ad ogni modo, una volta sedata la violenta manifestazione, grazie all’intervento della polizia locale, tutto è tornato alla normalità. Stando a quanto emerso, infatti, né Ciprian né Andrea Nicole sono stati feriti, tuttavia, lo spavento continua ad essere molto forte.

