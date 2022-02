Oggi, lunedì 14 febbraio, è il giorno di San Valentino e anche al Grande Fratello Vip si respira aria d’amore. Sia dentro sia fuori la casa più spiata d’Italia, infatti, i protagonisti di questa edizione del reality show stanno esternando i propri sentimenti. Tra di loro non poteva mancare, chiaramente, Alex Belli. Quest’ultimo ha annunciato una decisione molto importante sul suo profilo Instagram.

La dedica di Alex Belli per Delia Duran

Come tutti, ormai, sanno, questa sera Alex Belli varcherà nuovamente la soglia della porta rossa e tornerà nella casa del GF Vip. Prima di compiere questo ennesimo colpo di scena, però, l’attore ha fatto un grande annuncio sui suoi social. Nello specifico, il protagonista ha voluto fare una dedica d’amore alla sua compagna.

Alex ha pubblicato un video in cui sono ripresi lui e Delia intenti a scambiarsi dei baci appassionati e delle coccole romantiche. Al di sotto di tale video, poi, ha aggiunto la seguente didascalia:

“Non c’è amore senza perdono, non esiste perdono senza amore“.

Delia perdonerà Alex Belli al GF Vip?

Con queste brevi e semplici parole, dunque, l’ex gieffino ha voluto esortare, per l’ennesima volta, la sua compagna Delia a perdonarlo per il modo in cui si è comportato nella casa del GF Vip con Soleil Sorge. Oltre questo gesto, però, Alex in questi giorni ha fatto recapitare anche un aereo alla Duran con una splendida dichiarazione d’amore.

Delia è rimasta colpita, tuttavia, ci ha tenuto a precisare di essere ancora ferita e di non riuscire a perdonare del tutto il suo compagno per come l’ha fatta stare male. La donna resterà della stessa opinione anche dopo che si troverà di nuovo faccia a faccia con il suo promesso sposo? Lo scopriremo nella puntata di questa sera del GF Vip.