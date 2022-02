In un’intervista a SuperGuida Tv, Federica Calemme ha confidato di volere partecipare ad un altro reality show. In merito ad un’ipotetica partecipazione a Temptation Island con Gianmaria Antinolfi, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 ha dato una risposta negativa.

Federica felice con Gianmaria

All’interno della casa più spiata d’Italia, Federica Calemme è rimasta un po’ nell’ombra. Tuttavia, è riuscita a trovare l’amore grazie a Gianmaria Antinolfi. Nel corso dell’intervista a SuperGuida Tv, la modella campana ha confidato che le piacerebbe prendere parte ad un altro reality show. La diretta interessata ha menzionato l’Isola dei Famosi:

“E’ più complicato, ma più dinamico rispetto al Grande Fratello Vip”.

In merito alla possibilità di partecipare a Temptation Island con l’imprenditore campano, l’ex gieffina ha affermato:

“No, dire quello assolutamente no”.

Calemme ha rivelato che non le piace mostrare la sua vita privata sul piccolo schermo. Per quanto riguarda la favola che sta vivendo con Gianmaria, la diretta interessata ha fatto sapere di essere felice per come stanno andando le cose. I due dopo l’uscita dalla casa di Cinecittà sono diventati inseparabili, tanto che stanno pensando ad un futuro insieme:

"Stiamo vedendo di andare a vivere insieme".

L’ex gieffina fa mea culpa su Signorini

Federica Calemme al Grande Fratello Vip aveva sostenuto di non essere stata considerata abbastanza dal conduttore. In un momento di sfogo, la gieffina aveva rivelato a Gianmaria di non essere neanche stata saluta da Signorini in alcune dirette. A SuperGuida Tv, la modella ha fatto mea culpa:

“Penso di non essere riuscita a farmi capire io”.

All’interno della casa di Cinecittà, Federica ha fatto sapere di essere stata compresa solamente da pochi coinquilini come Gianmaria, Sophie Codegoni e Jessica Selassié.

