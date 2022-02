Il Serale di Amici 21 è alle porte. Per giudicare una prova di canto, Maria De Filippi ha chiamato Emma Marrone. Al termine della sfida, la conduttrice pavese ha ironizzato sulla poca dimestichezza della cantante salentina ad utilizzare la tecnlogia.

L’accaduto

Per conquistare una maglia al Serale di Amici 21, gli allievi della categoria “Canto” si sono sfidati e sono stati giudicati da Emma Marrone. Al termine dell’esibizione di LDA, la cantante salentina ha chiesto del tempo per effettuare la votazione. Il motivo? Emma ha confidato di non riuscire ad inserire il voto sul tablet. Dunque, Maria De Filippi ha ironizzato sulle scarse capacità di Marrone con la tecnologia:

“Sei proprio una incapace”.

Il siparietto tra la conduttrice e l’ex allieva del talent show di Canale 5, si è concluso con Emma che ha confermato quanto detto da De Filippi.

Per i cantanti è arrivato il momento di affrontare una nuova GARA COVER e il giudice è Emma! Siete tutti sintonizzati su Canale 5? #Amici21 pic.twitter.com/y1gLjVz5Ol — Witty TV (@WittyTV) February 13, 2022

La sfida

La sfida tra gli allievi di canto è stata aperta da LDA (figlio di Gigi D’Alessio). Il ragazzo ha ammesso di essere stato in ansia per avere dovuto aprire la gara. Inoltre, non ha nascosto di essere in pensiero per chi riuscirà ad andare al Serale. Emma, dopo avere appreso che LDA è un allievo di Rudy Zerbi, ha commentato con l’ironia che da sempre la contraddistingue. Secondo Marrone, il giovane cantante partirebbe svantaggiato con un maestro di canto come Rudy. In replica, l’insegnante ha consigliato all’altro allievo Calma di negare di essere nel suo team.

Calma vince la gara dei cantanti

Al termine dell’esibizione dei cantanti, Emma ha assegnato i suoi voti. La giudice ha dato 7 all’esibizione di LDA. Aisha ha colpito particolarmente la cantante salentina, tanto da ricevere 8. Calma invece, ha ricevuto 8+. Critycal ha riscritto un brano di Lorenzo Fragola: l’interpretazione dell’allievo sembra avere colpito Emma Marrone, tanto da strappargli un bell’8.

Una volta assegnati tutti i voti, Calma è stato decretato vincitore della sfida.

