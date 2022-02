Siamo arrivati al “giro di boa” del talent show di Canale 5. Tempo di serale per gli allievi della scuola di Amici 21. Oggi durante la puntata sono stati scelti i primi 4 allievi che volano direttamente alla seconda fase del programma di Maria De Filippi.

Chi sono i primi 4 allievi del serale di Amici 21

I primi 4 allievi a volare direttamente al serale di Amici 21 sono Alex, Dario, Sissi e Michele. Due cantanti e due ballerini.

Grande stupore ha destato l’accesso di Michele al serale. Infatti l’allievo è arrivato recentemente nella scuola di Maria De Filippi e in brevissimo tempo ha battuto gli allievi che sono lì già da 5 mesi. Arrivato appena da una settimana, è stata la maestra Alessandra Celentano a dargli questo vantaggio.

Per lei, il ragazzo è un talento indiscutibile e non c’è bisogno di ulteriori prove. Le analogie con quanto successe per Rafael Quenedit della diciottesima edizioni di Amici sono evidenti. In entrambi i casi gli ultimi arrivati sono stati i primi ad accedere alla fase successiva del programma ed entrambi hanno ricevuto l’appoggio della maestra di classico. Virtuosismi, tecnica e fisico statuario li contraddistinguono ed evidenziano rispetto agli altri.

menomale che è arrivato michele ad alzare il livello della classe di ballo#Amici21 pic.twitter.com/O9PvQOphQr — sara;🪐 (@mattinosenzalba) February 13, 2022

Per molti utenti su Twitter l’accesso al serale di questi allievi è meritatissimo perché sono considerati i migliori. Saranno proprio loro ad accedere anche alla finalissima del programma di Canale 5? Lo scopriremo al serale!

Leggi anche: Come vedere la replica di Amici