Katia Ricciarelli in queste ore sta dando tanto da pensare agli appassionati del Grande Fratello Vip 6. Infatti sembrerebbe pronta per abbandonare l’esperienza del reality prima della sua eliminazione. Già nei giorni scorsi vi avevamo parlato degli indizi che avevamo notato all’interno della casa, ma adesso uno nuovo arriva dall’esterno.

Leggi anche: Quali sono gli orari del daytime del GF

L’indizio nuovo sull’abbandono di Katia Ricciarelli

La soprano è una delle concorrenti meno amate di quest’edizione del Grande Fratello Vip, soprattutto a causa delle sue uscite più che discutibili nei confronti di Miriana Trevisan e di Lulù Selassié. Nonostante ora si esima dalle discussioni, il suo spirito polemico e le sue parole taglienti sono sempre pronte a colpire qualcuno dei suoi compagni di viaggio.

Per queste ragioni il pubblico ha spesso richiesto la sua espulsione dal reality di Canale 5, senza mai ottenerla, perfino Selvaggia Lucarelli si è espressa in tal senso. Ma la produzione ha sempre tutelato la cantante.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Ora è emerso un altro particolare significativo. Una locandina di uno spettacolo in cui l’ex moglie di Pippo Baudo dovrà lavorare. Tale concerto è previsto per il 12 e 13 Marzo al Teatro Ciak di Roma. Com’è possibile che la donna possa aver preso un impegno del genere pur dovendo restare nella casa?

Ma Katia ha uno spettacolo il 12 e il 13 Marzo quindi sapeva di non rimanere … ma che cazzo è rimasta a fa là dentro a scassare le scatole ????? #gfvip pic.twitter.com/EUHDDtvKZD — 💕 CruDelia 💕 (@DarkQue69102136) February 12, 2022

Infatti per lavorare in un tale evento è necessario fare delle prove che lei non avrebbe il tempo di svolgere restando nella casa. La finale del GF è prevista per il 14 Marzo e, se anche lei prevedesse di non arrivare tra i finalisti o addirittura di cedere il suo potenziale posto “ai giovani”, ad ogni modo non avrebbe il tempo di prenderne parte se non interrompendo la sua esperienza nel reality nelle prossime settimane. Che cosa farà Katia Ricciarelli? Parlerà lunedì delle sue intenzioni? Finora nella casa non ne ha fatto menzione o non è andato in onda quel momento.